COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／連三日破千例！本土今增1210例、境外增93例

▲本土今（17）日新增1210例確診病例。（圖／指揮中心）
▲本土今（17）日新增1210例確診病例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-17 14:02:322022-04-17 14:03:41

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增1,303例COVID-19確定病例，分別為1,210例本土個案及93例境外移入(82例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之1,210例本土病例，為566例男性、644例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月6日至4月17日，其中包含663例為無症狀感染。個案分佈為新北市(410例)，臺北市(201例)，桃園市(180例)，花蓮縣(119例)，基隆市(107例)，宜蘭縣(52例)，高雄市(35例)，臺中市(22例)，臺東縣(21例)，屏東縣(14例)，臺南市(10例)，新竹市(9例)，彰化縣(8例)，新竹縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，南投縣(2例)，嘉義市及嘉義縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為41例男性、51例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(16例)，菲律賓(3例)，泰國及印尼(各1例)移入，另72例調查中。入境日介於今年4月7日至4月16日。

指揮中心指出，今年4月16日公布之案32718、案32723本土病例，經疫調後，個案分別於今年4月12日及3月23日自越南入境，改判為境外移入病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,689,094例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,654,241例排除)，其中34,507例確診，分別為9,695例境外移入，24,758本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(原本土病例案29813，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計194例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

士林分局又有交警確診！染疫警累計20人

確診者「輕症分流」！全台適用縣市、居家照護6大QA看這

輕症者「居家照護」政策！指揮中心公布5縣市申請狀況

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀