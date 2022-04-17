Ionex 全台第 35 間宸源專賣店「抵嘉」開幕 嘉義地區開通 20 座換電站
Ionex 甫於上周正式插旗花蓮的 Ionex，今日（4/17）再加碼於南台灣第三大都市的嘉義，開設全台第35間據點 ─ 嘉義宸源專賣店，由返鄉青年、同時也是光陽經銷商二代接班創立，現場邀請到嘉義市黃敏惠市長、光陽集團柯俊斌執行長共同站台。專賣店設立同時，嘉義地區現階段也已開通 20 座換電站，未來將以嘉義市區為圓心向外擴散至郊區，未來低碳暢遊阿里山目標指日可待。
Ionex 響應「低碳嘉園」政策 嘉義市首間專賣店今日隆重開幕
嘉義市長黃敏惠出席嘉義首間 Ionex 專賣店時表示：「嘉義市近幾年相當重視節能減碳的議題，我們也在昨日（4/16）與綠色和平基金會簽訂氣候緊急宣言，以 2030 年溫室氣體總排放較 2005 年減少 45% 為目標，將嘉義市打造成永續低碳城市；而本次 Ionex 在嘉義市開設全嘉義首間專賣店，也與我們的目標一致。」
Ionex 嘉義宸源綠能李珮頎總經理則分享：「在國外留學後先選擇北漂擔任企業顧問，經過一段時間歷練後，希望運用自身所學，結合未來的『綠能遠景』，如同鮭魚返鄉般來替自己長大的城市做點事情。Ionex 嘉義宸源專賣店將打造有別於傳統機車行給消費者的印象，創造明亮、開闊的展示空間，同時維修區將隱藏在店面後方，創造清新、現代化的視覺感受與消費體驗。」
KYMCO 執行長柯俊斌：現在就是入手 Ionex 3.0 的最「嘉」時機點
KYMCO 執行長柯俊斌表示：「面對當前換電資費漲聲四起的市場氛圍，Ionex 聽見消費者心聲，逆勢操作「不漲反降」抗通膨，最新推出全新資費方案，搭配免費換電 0 元起優惠與高用量「勁量騎 哩程不受限」資費方案，讓每日穿梭大街小巷的菜籃族、都會通勤的機車族、喜愛長途騎乘的休旅族，都能找到最划算、最適合自己的資費方案，輕鬆入手 Ionex 3.0 電動機車！身為台灣機車市場龍頭，KYMCO 期望帶領台灣機車產業邁入電動化時代，與政府政策齊頭並進，期望於 2040 年達成 100% 電動機車市售比例為目標，一同邁向更環保的未來。」
Ionex 除了今日於嘉義市宸源門市開幕外，嘉義縣民雄也將於下個月迎來全新店面；在加速專賣店設立的同時，Ionex 更積極朝 2,000 座換電站的目標邁進，打造縝密的能源交換網路。