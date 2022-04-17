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Ionex 全台第 35 間宸源專賣店「抵嘉」開幕 嘉義地區開通 20 座換電站

▲ Ionex 全台第 35 間宸源專賣店「抵嘉」開幕 嘉義地區開通 20 座換電站
▲ Ionex 全台第 35 間宸源專賣店「抵嘉」開幕 嘉義地區開通 20 座換電站

2GameSome - 有車賞

2022-04-17 15:55:00

Ionex 甫於上周正式插旗花蓮的 Ionex，今日（4/17）再加碼於南台灣第三大都市的嘉義，開設全台第35間據點 ─ 嘉義宸源專賣店，由返鄉青年、同時也是光陽經銷商二代接班創立，現場邀請到嘉義市黃敏惠市長、光陽集團柯俊斌執行長共同站台。專賣店設立同時，嘉義地區現階段也已開通 20 座換電站，未來將以嘉義市區為圓心向外擴散至郊區，未來低碳暢遊阿里山目標指日可待。

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光陽集團柯俊斌執行長（左四）、黃敏惠市長（左三）、Ionex嘉義宸源專賣店總經理（左二）與地方長官親臨全台第 35 間 Ionex 專賣店開幕剪綵。
光陽集團柯俊斌執行長（左四）、黃敏惠市長（左三）、Ionex嘉義宸源專賣店總經理（左二）與地方長官親臨全台第 35 間 Ionex 專賣店開幕剪綵。
Ionex 響應「低碳嘉園」政策   嘉義市首間專賣店今日隆重開幕

嘉義市長黃敏惠出席嘉義首間 Ionex 專賣店時表示：「嘉義市近幾年相當重視節能減碳的議題，我們也在昨日（4/16）與綠色和平基金會簽訂氣候緊急宣言，以 2030 年溫室氣體總排放較 2005 年減少 45% 為目標，將嘉義市打造成永續低碳城市；而本次 Ionex 在嘉義市開設全嘉義首間專賣店，也與我們的目標一致。」

Ionex 嘉義宸源綠能李珮頎總經理則分享：「在國外留學後先選擇北漂擔任企業顧問，經過一段時間歷練後，希望運用自身所學，結合未來的『綠能遠景』，如同鮭魚返鄉般來替自己長大的城市做點事情。Ionex 嘉義宸源專賣店將打造有別於傳統機車行給消費者的印象，創造明亮、開闊的展示空間，同時維修區將隱藏在店面後方，創造清新、現代化的視覺感受與消費體驗。」

Ionex 宸源綠能李珮頎總經理及光陽集團柯俊斌執行長向嘉義市黃敏惠市長介紹 Ionex 電動機車。
Ionex 宸源綠能李珮頎總經理及光陽集團柯俊斌執行長向嘉義市黃敏惠市長介紹 Ionex 電動機車。
KYMCO 柯俊斌執行長與嘉義市黃敏惠市長「騎心環保」，響應嘉義市「低碳嘉園」政策。
KYMCO 柯俊斌執行長與嘉義市黃敏惠市長「騎心環保」，響應嘉義市「低碳嘉園」政策。
KYMCO 執行長柯俊斌：現在就是入手 Ionex 3.0 的最「嘉」時機點

KYMCO 執行長柯俊斌表示：「面對當前換電資費漲聲四起的市場氛圍，Ionex 聽見消費者心聲，逆勢操作「不漲反降」抗通膨，最新推出全新資費方案，搭配免費換電 0 元起優惠與高用量「勁量騎 哩程不受限」資費方案，讓每日穿梭大街小巷的菜籃族、都會通勤的機車族、喜愛長途騎乘的休旅族，都能找到最划算、最適合自己的資費方案，輕鬆入手 Ionex 3.0 電動機車！身為台灣機車市場龍頭，KYMCO 期望帶領台灣機車產業邁入電動化時代，與政府政策齊頭並進，期望於 2040 年達成 100% 電動機車市售比例為目標，一同邁向更環保的未來。」

Ionex 嘉義宸源專賣店開幕首日就成交！光陽集團柯俊斌執行長親自授鑰，車主興奮入手全新 Ionex 3.0 電動機車。
Ionex 嘉義宸源專賣店開幕首日就成交！光陽集團柯俊斌執行長親自授鑰，車主興奮入手全新 Ionex 3.0 電動機車。
Ionex 除了今日於嘉義市宸源門市開幕外，嘉義縣民雄也將於下個月迎來全新店面；在加速專賣店設立的同時，Ionex 更積極朝 2,000 座換電站的目標邁進，打造縝密的能源交換網路。

Ionex 嘉義宸源專業團隊共慶開幕，年輕能量導入 Ionex 車能網「共創嘉績」。
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