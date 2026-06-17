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市場表現

油價大跌激勵傳統板塊，JPMorgan、卡特彼勒領漲大盤

美伊停戰效應延續，分析師警示聯準會恐面臨兩難

在國際油價持續回落及市場對中東局勢降溫抱持樂觀態度下，美股週二（16日）漲跌互見。資金自人工智慧（AI）晶片股撤出，轉向金融、工業等景氣循環類股，帶動道瓊工業指數逆勢大漲，創下歷史收盤新高。道瓊工業指數終場上漲328.64點，或0.64％，收在51,999.67點，創下歷史收盤新高，盤中更一度觸及52,190.29點的新紀錄；不過以科技股為主的那斯達克指數下跌307.60點，或1.15％，收在26,376.34點；標普500指數下跌42.94點，或0.57％，收在7,511.35點；費城半導體指數下跌805.40點，或5.71％，收在13,294.23點。市場賣壓主要集中於半導體類股，成為拖累那斯達克指數的重災區。超微（AMD）股價重挫逾7%，博通（Broadcom）下跌4%，記憶體大廠美光科技（Micron Technology）跌幅達6%，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）也下滑超過2%。台積電ADR下跌15.51美元或3.51％，收在425.89美元。另一方面，國際油價延續前一交易日跌勢。布蘭特原油期貨收跌5.06%，報每桶78.96美元；西德州原油（WTI）原油期貨下跌5.82%，收在每桶76.05美元，雙雙跌破80美元關卡，創下今年3月以來首見。隨著能源成本進一步下滑，市場押注油價走低將刺激美國經濟重新加速成長，促使傳統產業大舉吸金。重型機械巨頭卡特彼勒（Caterpillar）大漲超過1%，引領工業板塊走高；銀行巨頭摩根大通（JPMorgan Chase）亦強彈逾3%，在金融板塊中獨領風騷，成為推升道瓊指數的重要力量。近期備受市場關注的SpaceX則延續IPO後的強勁漲勢，股價再漲近5%。自上週掛牌以來，SpaceX股價持續飆升，盤中市值一度超越科技巨頭微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）。該公司IPO發行價為135美元，週二收盤報201.80美元。根據CNBC報導，市場樂觀情緒主要來自美伊衝突出現和解曙光。美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，美國與伊朗已就終止戰事達成協議框架。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）也表示，雙方已同意停止所有軍事行動，並預定本週五在瑞士正式簽署協議。川普進一步表示，全球重要能源運輸要道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）將於本週五重新開放通航，且在初期60天安排結束後，仍將維持免通行費政策。相關消息促使市場預期中東原油供應恢復正常，進一步壓低油價。不過，市場人士仍對後續發展保持警戒。野村資產管理國際公司（Nomura Asset Management International）首席投資策略師高伯格（Andy Goldberg）表示，目前市場仍未完全脫離風險區。他指出，若油價快速下跌，雖然有助於壓低通膨數據，但也可能增加消費者可支配所得，進一步刺激需求，反而為通膨帶來新的上行壓力。高伯格認為，甫上任的聯準會主席華許（Kevin Warsh）未來將面臨艱難平衡，一方面需應對通膨降溫帶來的市場期待，另一方面也必須防範經濟需求過熱再度推升物價，貨幣政策走向仍將是市場接下來關注的焦點。