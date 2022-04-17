姐姐不捨陳柏惟　林靜儀：期待休息後好好思考

台灣基進黨前立委陳柏惟傳出辭去黨職，陳柏惟今凌晨在臉書發文後未現身。接棒他中二選區立委職務的林靜儀今天表示，陳柏惟歷經立委、罷免和補選，真的非常辛苦，多數支持者都體諒他，期待他休息後好好思考，未來繼續努力。
陳柏惟被罷免期間，剛從不分區立委回歸醫生本業的林靜儀，不只一次幫他站台，犀利言論引爆不少戰火。接下來林靜儀代表民進黨參與中二立委補選，陳柏惟動員服務處所有資源全力相挺，林靜儀甚至公開喊：「姐姐幫你贏回來！」讓陳柏惟感動到紅了眼眶，兩人深厚的革命情感不言可喻。林靜儀當選後，陳柏惟大街小巷陪她謝票，不慎從吉普車掉下來，至今仍在復健。
對於陳柏惟辭去基進黨職，外界議論紛紛，甚至傳出他可能加入民進黨。對此林靜儀坦承，她和大家一樣，看到新聞都蠻意外的。但林靜儀說，多數陳柏惟支持者都站在體諒和繼續相挺的立場：「這就是為什麼我無法認同國民黨對陳柏惟委員發動罷免案，這對在民主政治路上正要的萌芽、努力的小黨來說是不公平的。」
林靜儀說，年底是地方選舉，相信基進黨內部也有不同規劃，之前她即提過，站在友黨立場希望能互相競爭與合作，也希望台灣基進不管是哪個縣市的選舉，都能跟陳柏惟有好的討論，繼續讓更多年輕參政者在過程中有被支持和可以努力的空間。
林靜儀說，陳柏惟當選立委及服務中二選區的一年多，面對選區經營與壓力，對他來說都很辛苦，後來又遭遇惡劣的罷免、全力的輔選。「我想他會覺得很辛苦、很累，希望大家一起體諒他，也期待他休息後好好思考、繼續來努力。」