大S具俊曄蜜月期超甜！汪小菲深夜吐苦水：巨蟹座的很冤

新婚的具俊曄和大S濃情密意，他16日在夜店Ai Nightclub擔任DJ表演嗨翻全場，還有小姨子小S現身力挺姐夫，一家人美滿和樂，新聞速迅在兩岸傳播，輿論一面倒向具俊曄，前夫汪小菲成了全中國網友關懷人物！為了扳回劣勢，他昨先曬出威風凜凜的巡店影片，告訴外界經營的餐廳「麻六記」生意大火，深夜更是徹夜未眠，開直播喊話要大家「不要再關心我的感情世界」！





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▲汪小菲深夜在抖音開直播，被誤會又喝醉了。（圖／翻攝明星八卦播報微博）

汪小菲今（17）日凌晨2點，突然在抖音開直播，聊起經營事業的甘苦，一開播就吸引2萬多人觀看，網友以為他又深夜喝醉發洩情緒，汪小菲澄清是剛睡醒，素顏亮相的他，卸下西裝畢挺的老闆架式，當著眾人面前表示：「我現在一門心思搞事業，大家就別關注我的感情生活了！」





因為疫情攪局，餐廳經營不易，面對網友詢問他從京城少爺變成帶貨直播主，事業不如當年「俏江南」來得風光，汪小菲也向粉絲吐苦水，無奈地說「要不是現在大環境特殊原因，我的分店早就開到全國各地了！早就超過以前的俏江南了！」一語訴盡心中滿腹委屈。





▲汪小菲（中）表示麻六記生意很好，只是受到大環境因素影響。（圖／翻攝汪小菲微博）

他坦言生意很火紅，原本計畫再開50家餐廳，只是現實情況不允許，但做過房地產、酒店等投資，做的都不是很好，還是喜歡回到熟悉的行業，召集俏江南老員工開店，「做生意不要吃著碗裡的看著鍋裡的，一定要做好自己比較熟悉的行業，只做一件事，把它做好了就是最好的」，言談中不忘推薦自家商品，非常敬業。





深夜直播間擠爆3萬人，面對滿螢幕關心他和大S、具俊曄、張穎穎的緋聞，汪小菲沒有表態，只說自己是巨蟹座的，巨蟹座的人很冤，明明對人家很好，卻表達不好，讓人誤會。網友也心疼他大半夜不睡，已經沒了老婆大S，還要被輪番逼問緋聞，不斷地給他刷禮物，他也大氣回答，把這些禮物都送給上海員工吧，展現老闆的高度。



