郝劭文月創3億營業額　人生逆襲娶回單親媽

童星出身的32歲郝劭文拍攝《新烏龍院》、《狗蛋大兵》等電影竄紅，長大後人氣不如以往，在大陸轉戰直播帶貨，靠著賣食品飲料、日用百貨等平價商品，郝劭文1個月創下7000萬人民幣（約台幣3億元）的銷售額，在直播圈殺出一條血路，這個月宣布和化妝師女友林寧瑞求婚成功，事業愛情兩得意。
郝劭文小時候是票房保證，主演的喜劇電影非常賣座，片酬不輸一線大咖，但是父母投資失敗，負債上千萬元，郝劭文半工半讀完成學業，在電影院、壽司店、冰店都打工過，經濟狀況時好時壞，郝劭文還曾經被拍到積欠14個月健保費，不過當時經紀人澄清郝劭文早把欠債還清，在大陸平均每年拍3部戲，不如外界想的拮据。
面臨影劇作品減少，郝劭文選擇轉戰直播帶貨，誠懇穩健的口條贏得網友青睞，經營1年10個月下來，郝劭文的直播間沒有助理、沒有豪華布置，卻創造月銷7000萬人民幣的營業額，郝劭文1個月平均開播30次，一次2個小時，最高紀錄單場銷售額突破1300萬人民幣（約台幣6000萬元），賣的還都是螺螄粉、年貨禮盒、洗臉巾等日常用品。
郝劭文之所以異軍突起，是因為他講解產品說話實在，該試吃的時候試吃，該介紹的時候介紹，不玩送福利、砍價格等花招，讓人倍增好感，而他低沉富有磁性的嗓音，受到年輕人的喜歡，不少網友評價「聽著舒服」、「聲音很溫柔」、「不像其他直播主嗷嗷大叫」。
郝劭文人生經歷大起大落，從家喻戶曉的童星，變成欠債千萬的打工仔，到如今開創自己的事業第二春，感情上也找到好歸屬，情定小2歲化妝師女友林寧瑞，女方雖是離婚的單親媽媽，有個7歲女兒，但郝劭文不在意女友的過去，以一句「都不許欺負我老婆啊」保護未婚妻，霸氣行徑受到許多網友讚賞。