電器大亨太太罹癌失聲　可怕後遺症曝光

台語歌壇夫妻檔歌手葉冠成、廖鳳英結縭30餘年，攜手合唱《幸福第一名》，這對白手起家的夫妻，是中部電器大亨，也是台灣教唱天后楊惠絜的學生。廖鳳英近來分享多年前罹癌險遭失聲的心路歷程，感謝恩師的鼓勵和對症改善她發聲技巧，如今終於順利發歌，讓她感激不已，廖鳳英走過這一遭，呼籲大家：「記得要兩、三年就做一次健康檢查，有機會及早治療，挽救生命！」
廖鳳英憶及是2016年做健康檢查時，被照出一顆近1公分的甲狀腺瘤，「台中榮總的醫師研判形狀不好，建議我開刀，果然化驗結果是癌！」廖鳳英當時晴天霹靂，所幸運氣不錯，發現得早，在原位癌初期就開刀切除。但術後卻驚覺發聲出了大問題，說話氣若游絲不說，但得很靠近人才聽得到，「長達1年講話要靠狠勁，好懊惱！」對熱愛唱歌的她，宛如判了無期徒刑，當時為了重拾歌唱志趣，回到歌唱班學習，發現開刀後足足掉了2key，講話聲音很扁，「直到兩年多前，偶遇楊惠絜老師，在她用心對症下藥指導下，居然奇蹟式地持續進步，而且圓夢發片了。」
廖鳳英罹癌開刀後，喉嚨很緊，尤其氣候改變，還會鎖喉，楊惠絜建議改變發音方式，藉著引導提氣，改變歌唱技巧，她開心說：「現在比較沒有壓扁的狀況，提氣將音質控制好，變得圓潤，不會鴨子聲音！」楊惠絜則透露當時得知廖鳳英的問題後，為她量身打造「蠟筆小新」＋「打呵欠」的唱法，主要是為了讓廖鳳英改變共鳴方式，練習從鼻子接近額頭的位置去發聲。