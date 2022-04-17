獨／朱立倫5月第三週訪華府　聚焦國防戰略、台美經貿

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朱立倫月初於中常會發布人事案，駐美代表將由黃介正兼任，副代表則由黃裕鈞兼任，他也將以代理代表身份常駐華府。黃介正代表曾旅居華府15年，並在我國駐美代表處及美國重要智庫任職，駐外經驗完整豐富，更為我國國防政策、軍事戰略及兩岸關係等領域專家。
黃裕鈞則為國民黨黨外交事務新生代第一把交椅，具有產官學的經歷、被外界譽為「藍營口譯哥」，多年來深耕外交及美國事務，去年底，在朱立倫授命下，赴美處理駐美代表處籌備事宜，並於三個月內達成任務，成功設立國民黨創黨以來首度單獨設立的駐美代表處。
黃裕鈞為美國維吉尼亞大學國際關係系、約翰霍普金斯大學高等國關學院碩士畢業，被指名為「國民黨華府窗口」、「藍營口譯哥」。朱立倫及江啟臣多次訪美行程安排中，都可以見到黃裕鈞的身影。擁有外交圈豐沛政治人脈及在當地就讀研究所的黃裕鈞，不少重要智庫、國會或國務院官員中都有他的老友或同窗 ，彷彿在華府有「主場優勢」。日前拜登特使團黃裕鈞居中聯繫、也第一時間掌握了美國國會議長裴洛西等國會訪台團的動態。
朱立倫重新掌舵國民黨後，黃裕鈞接下重擔，讓藍營暌違14年後重返華府。據了解，本次訪美目標主軸，為希望讓國人知道國民黨最有能力處理美中台關係，並向美方清楚說明國民黨政策以及台灣民意。
在政策討論上分為三個面向：首先，國安方面，國民黨將強調中華民國主權獨立及維持現狀及戰略上的平衡，在國防方面，將強調「不對稱作戰」的戰略，探討軍購、國防自主，而此議題與民進黨立場差異上，兩黨在軍購項目、軍方人事訓練、國防預算分配皆有所不同；經濟方面，將聚焦美台貿易科技產業的供應鏈合作及能源政策合作。