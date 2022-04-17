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新北屁孩確診趴趴走！IG發限動「去打球」　遭罰150萬元

▲新北市三峽區有1名18歲男子在14日PCR採檢後確診，衛生局通知這名男子在家隔離，怎料該男子無視防疫規定，違法把「手機放在家裡」，外出和朋友打球，遭罰150萬。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
▲新北市三峽區有1名18歲男子在14日PCR採檢後確診，衛生局通知這名男子在家隔離，怎料該男子無視防疫規定，違法把「手機放在家裡」，外出和朋友打球，遭罰150萬。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

編輯中心/綜合報導

2022-04-17 17:25:092022-04-17 17:32:10

新北市三峽區有1名18歲男子在14日PCR採檢後確診，衛生局通知這名男子在家隔離，怎料該男子無視防疫規定，違法把「手機放在家裡」，外出和朋友打球，還到IG發限時動態，遭人檢舉；對此新北衛生局今（17）日證實，已會同警察前往家中查訪，確定違規屬實，已開罰150萬元。

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根據《蘋果新聞網》報導，該名18歲13日前往採檢，14日PCR結果出爐為陽性確診，衛生單位立即發給通報單並通知男子在家中隔離，男子把檢測結果PO上IG，還自嘲「恭喜中獎」，隨後竟無視防疫規定，把手機放在家中，外出打籃球、買東西，更把自己的行程PO到限時動態，網友看不下去，憤而截圖檢舉。

新北市衛生局證實，今天上午已會同警方前往家中查訪，雖該名男子矢口否認自己有外出，但確認有違規外出；衛生局指出，明知已經確診，惡意不帶手機規避電子圍籬，外出打籃球還在IG PO文公然挑戰公權力，「裁罰150萬元」，目前也已經依法強制移送集中檢疫所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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