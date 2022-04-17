週三前濕涼、週四起暖熱如夏！一張圖搞懂未來一週天氣
中央氣象局指出，未來一週台灣天氣變化快速，主要看水氣多寡影響，週三前東北季風加上水氣較多，迎風面天氣較為濕涼；週四之後風向轉東南風到偏南風，各地天氣回穩溫暖如夏，週末西半部地區高溫甚至上看攝氏30到34度，提醒民眾要留意天氣快速轉變，適時添加衣物並攜帶雨具備用。
氣象局預報員陳伊秀指出，未來一週水氣一小股一小股接近，天氣變化算是相當快速。週一、週二（4/18~4/19）受到東北季風及水氣影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，雨勢斷斷續續的，其他地區為多雲，週二中部地區也有零星短暫雨。這兩天北部及東北部地區天氣偏涼，低溫約攝氏18到19度，高溫約攝氏21到25度，中南部地區白天高溫仍有攝氏28到29度。
預計這波東北季風週三（4/20）起逐漸減弱，北台灣氣溫會逐日回升，加上水氣稍微減少，僅剩北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區都是多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。陳伊秀說，週四起到下週日（4/21~4/24）台灣附近轉為偏東南風到偏南風的環境，各地大多為多雲的天氣，僅剩東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。各地氣溫持續回暖，西半部地區高溫上看攝氏31到34度，東部地區高溫也有攝氏26到28度，尤其週末中南部地區相對偏暖熱，請民眾要留意溫度變化。