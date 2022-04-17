PLG／末節僅得5分！鋼鐵人錯失好局　主場慘敗給富邦

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班尼特昨日遭禁賽，今日回歸後火力全開，幾次與布朗的小組配合，秀出招牌的大猩猩灌籃，防守上蓋鍋、抄截樣樣來，加上呂政儒、布朗的外線砲火，首節鋼鐵人一度取得11分的雙位數領先。
第二節一開始，呂政儒連續投進兩顆三分球，一度帶領球隊打出14：6的開局，再度把比分拉開至11的差距，但臺北富邦勇士隊很快找到進攻節奏，幾次外線得手，再度扭轉戰局，靠著呂政儒此節火燙的外線手感，雙方在上半場戰成57：57平手。
比賽進入下半場，陳又瑋適時站出來，連續投進兩顆三分球，壓著臺北富邦勇士一直無法將比數超前，加上班尼特也替鋼鐵人的外線火力增溫，帶領鋼鐵人打完第三節，以82：81仍維持領先戰局。
第四節開始，雙方展開激戰，班尼特的三分球終結了兩隊維持了兩分半鐘的得分乾旱期，但鋼鐵人的球員明顯受到前一天延長賽的影響，體力開始下滑，投籃命中率明顯下滑，終場不敵作客的臺北富邦勇士隊。
鋼鐵人第四節單節僅得5分，追平聯盟單隊單節最低得分，上次是夢想家在本季第三戰的第三節所寫下。此役呂政儒投進5顆三分球，攻下21分，班尼特攻下20分、14籃板、4阻攻，布朗攻下11分、12籃板、6助攻，陳又瑋攻下15分、5籃板、5助攻，王律翔替補上場拿下11分。
助理教練洪啟超表示，前三節執行得不錯，防守與戰術執行都不錯，但臺北富邦勇士在第四節展現實力，加上找不到得分點，讓他很頭痛，未來要多著墨戰術的變化與執行，以及提升板凳的得分，不能落差太多。
洋將班尼特表示，前三節打出球隊自己的風格，但第四節變成單洋將之後，戰術跑位與進攻速度明顯感覺慢很多，造成進攻大當機，他認為年輕球員要學習在這種情況下如何調整。