PLG／破紀錄！辛巴狂轟50分32籃板　攻城獅拿下6連勝

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次節攻城獅還是圍繞著辛巴進攻，慢慢將比分給追趕上來，但聯防露出的空檔屢次被國王所利用，半場打完以58:64落後。易籃再戰後，攻城獅在對方迅速的攻防轉換下疲於奔命，一波11:5的小高潮繼續把分數給拉開，在戴維斯兩顆三分命中之後，已經領先來到18分。不過攻城獅靠替補球員出色表現，一步步追回失分，以6分落後進入到末節。
第四節開打後，攻城獅兩次成功在禁區找到辛巴，一波9:2的攻勢瞬間將比分反超，但隨後楊敬敏的三分球又讓雙方回到平盤，接著他又是一次誇張的「四分打」，讓士氣完全來到國王這裡。
比賽進入到最後6分鐘，攻城獅靠連續快攻得分，一波6:0的小高潮，又追到只落後1分，接著田浩兩罰全中，105:104客隊領先。之後哨音不斷響起，兩隊互相較量罰球，進入最後一分鐘國王以108:107反超。
攻城獅暫停回來之後，朱雲豪三分投射沒進，辛巴抓下進攻籃板後被犯規，兩罰全中，攻城獅109:108；國王下一波攻擊里金斯命中關鍵三分，高國豪在29.2秒被犯規，他兩罰全中，雙方111:111進入延長賽。
新一輪的較量，高國高難度上籃讓球隊首開紀錄，隨後朱雲豪和辛巴補籃得手，李愷諺高難度投籃得手，雙方回到3分差；接下來辛巴再度在籃下強攻得手，楊敬敏兩罰一中，辛巴再接獲傳球得分，國王技術犯規罰球命中，雙方5分差距，里金斯底角三分沒中，勝負大致底定。
國王此役外線火燙，楊敬敏投進7顆三分球，拿到35分；戴維斯進4三分球得到24分。攻城獅方面，辛巴20投17中得到50分，另外有32籃板和5助攻；布魯斯巫獅觸女秀得到12分6籃板，朱雲豪得到20分，高國豪15分6助攻4抄截。