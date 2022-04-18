靖娟、全家號召守護孩子交通安全！過馬路別忘「停看聽」
台灣道路交通事故死傷嚴重，近3年12歲以下兒童竟有2萬8519人因交通事故傷亡，其中有4,338名兒童都是身為「行人」角色時所發生事故。靖娟兒童安全文教基金會與全家便利商店連續3年合作「小黃帽交通安全公益計畫」，期望透過教育的力量能降低兒童事故發生率。今年特別邀請藝人簡嫚書擔任代言人，並首度跨界與聯華食品合作，共同加入兒童交通安全宣導的行列，讓大眾更重視交通安全的重要性。即日起至6月28日民眾可在全台全家便利商店進行零錢捐募款，也能夠透過「全家會員App手機捐款」功能，支持小黃帽交通安全公益計畫，募集善款將全數使用於交通安全教育的推展，幫助兒童遠離風險，平安長大！
靖娟基金會表示，從兒童的特性出發，近期正致力於推廣「停、看、聽」過馬路三口訣。停：穿越道路前先停下，在安全處等候；對應兒童衝動控制不足，明確其安全等待的位置。看：看號誌綠燈或小綠人亮起。起步前，請先左看右看再左看，行走時隨時注意轉彎車；兒童視野相對成人較為狹窄，需學習轉頭偵測交通環境。聽：隨時聆聽交通的聲音(如喇叭聲、引擎運作聲)，可能在看到車輛前，先覺察到車輛即將出現；8歲以上的兒童才開始懂得在交通情境中固定使用聽力，因此須提醒其打開耳朵偵測環境的聲音。
育有2個寶貝女兒的藝人簡嫚書，今年特別擔任「一塊守護孩子交通安全」交安隊長。簡嫚書表示，從小沒什麼印象在交通安全上是什麼樣的學習，只記得要紅燈停、綠燈行，交通安全要注意，但詳細的教學也都沒有。因此這次參與推動小黃帽計畫，才發現「原來我也沒學過！」透過這次的拍攝影片中，才知道交通安全有許多的細節都是大部分家長不了解，因此呼籲家長們可以透過實體的教材、專業的講師，讓小孩學習交安知能，歡迎大家一同加入小黃帽計畫的行列，一起守護孩子的交通安全。
簡嫚書強調：「孩子都是學習模仿大人的行為，以身作則才是最上策。」也透過自己的影響力讓更多的人關注兒童交通安全的教育重要性，保護孩子，安全長大。
而這次靖娟基金會也首度跨界與聯華食品合作，推出「寶咔咔小黃帽公益限量包」在全家店舖獨家販售，透過小朋友最愛的零食做宣導，讓爸媽及孩子在開心吃零食之餘也能學習交通安全！因此在包裝背面設計「停、看、聽」插圖，讓爸媽可以帶著小孩一起學習，即日起於全台的全家店舖獨家販售，每買1包將會捐出5元支持小黃帽交通安全公益計畫。