陳時中點高風險4縣市！北市再追「28張」海量足跡一次看

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台北市今天新增201例本土，分別居住在內湖區29例、中山區27例、大安區24例、文山區及士林區各20例、信義區17例、北投區15例、松山區及南港區各13例、萬華區9例、大同區及中正區7例，衛生局下午先行公布13張足跡後，晚間又曝光海量28張足跡。
臺北市晚間再公布28張公共場域足跡，包括World gym、海底撈及多家酒吧、餐廳都入列。
新北
新北市政府日前指出，目前社區感染已經呈現多點傳播，確診數達千人後便不再公布足跡，已啟動輕症居家照護計畫。
桃園
桃園今天新增180例本土個案，市府公布最新疫調足跡有28處，分佈於桃園、中壢、大溪、八德、龜山、蘆竹、大園區，包含多家超商、賣場，還有運動場館、教會、KTV及影城。
花蓮
花蓮今天新增119名確診，已累積575名確診者，再度破百。奧斯卡餐廳再新增1人、慶豐年餐廳4人、小加拿大補習班4人、衛福部花蓮醫院44人、外縣市婚宴、參加滿月酒有11人、萬榮部落婚宴14人、外縣市2人染疫，還有39人疫調中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。