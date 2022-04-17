PLG／豪取50分打破聯盟紀錄　辛巴：對方的拐子打醒了我

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在一個回合後，辛巴和場邊的國王主帥萊恩有一些言語交換，讓人好奇他們是在談什麼，對此他本人表示，那時候他被對方一「拐子」打到了臉，因此相當不滿。
「這也打醒了我，因此下一回合在底線攻擊我就直接灌籃，這是我必須要控制自己的地方，之後應該更專注在比賽上面。」辛巴如此說道。PLG史上出現過3次「30分30籃板」的紀錄，全部都是由辛巴所創下的。
在經過大半賽季的配合，攻城獅的後衛在這幾場比賽似乎越來越懂得餵球給內線，時而藉由擋拆、時而藉由掩護把球送到禁區。這一點辛巴也深有所感，「我認為我們團隊的傳球確實越來越好，不只是隊友傳給我，我被包夾時傳給隊友他們也能得分。這樣的默契在賽季前幾場比賽確實比較看不到。而隨著季後賽接近，這的確是一個好的時機點。」
而萊恩也表示，由於辛巴的巨大威脅，這一場球隊想要試圖在進攻端多消耗他，這也是許多球隊的基本策略。不過在下半場攻城獅用聯防保護了自家的大洋將，對此總教練林冠綸感到滿意，「這是我們這整個球季的進步，這是我們教練團的工作——如何辛巴的優勢極大化，然後把他的劣勢極小化，現在球員很清楚該怎麼樣把這方面攻守做好，這也是我們變比較難打的關鍵。」