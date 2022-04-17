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PLG／豪取50分打破聯盟紀錄　辛巴：對方的拐子打醒了我

▲辛巴強打禁區。（圖／攻城獅提供）
▲辛巴強打禁區。（圖／攻城獅提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-04-17 20:48:38

新竹街口攻城獅洋將辛巴今(17)日砍下破紀錄的50分32籃板5助攻，帶領球隊在延長賽以123:116贏球，豪取6連勝。賽後受訪時這位超級長人表示，這一場爆發和對方的肘子密不可分。

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此役國王缺少大洋將湯瑪士，辛巴面對僅有戴維斯一人有足夠高度的籃下，顯然充滿了侵略性，幫助攻城獅打出62:28的禁區得分。而這一場兩隊肢體衝突也相當多，辛巴多次暴怒向裁判抱怨，賽後也有媒體特別提出這個問題。

在一個回合後，辛巴和場邊的國王主帥萊恩有一些言語交換，讓人好奇他們是在談什麼，對此他本人表示，那時候他被對方一「拐子」打到了臉，因此相當不滿。

「這也打醒了我，因此下一回合在底線攻擊我就直接灌籃，這是我必須要控制自己的地方，之後應該更專注在比賽上面。」辛巴如此說道。PLG史上出現過3次「30分30籃板」的紀錄，全部都是由辛巴所創下的。

在經過大半賽季的配合，攻城獅的後衛在這幾場比賽似乎越來越懂得餵球給內線，時而藉由擋拆、時而藉由掩護把球送到禁區。這一點辛巴也深有所感，「我認為我們團隊的傳球確實越來越好，不只是隊友傳給我，我被包夾時傳給隊友他們也能得分。這樣的默契在賽季前幾場比賽確實比較看不到。而隨著季後賽接近，這的確是一個好的時機點。」

而萊恩也表示，由於辛巴的巨大威脅，這一場球隊想要試圖在進攻端多消耗他，這也是許多球隊的基本策略。不過在下半場攻城獅用聯防保護了自家的大洋將，對此總教練林冠綸感到滿意，「這是我們這整個球季的進步，這是我們教練團的工作——如何辛巴的優勢極大化，然後把他的劣勢極小化，現在球員很清楚該怎麼樣把這方面攻守做好，這也是我們變比較難打的關鍵。」

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