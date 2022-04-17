初見面！男友遭橘貓鑑定大氣不敢喘一口　網：岳父審女婿

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Lisa後續也補充橘貓從自己12歲時就出現在她的生命裡，平時牠喜歡被摸肚子，也會陪她一起睡覺，不過就在橘貓第一次見男友一段時間後，牠就因為年紀大而過世，因此他們的影片是一段特別珍貴的回憶，而她現在與男友也在一起將近兩年，因此笑說：「我想牠應該是同意了」！
網友看了影片後紛紛表示：「男友完全被審判了」、「貓：所以，是你嗎？」、「牠在審視未來新貓奴」、「你對我的人類有什麼企圖？」另外也有網友得知貓咪過世後表示：「好像牠等到奴才有了男友陪伴才離開」、「牠一直待到確定妳不會孤單呢」、「這一切都說得通……牠在判斷是否可以在去世之前把妳託付給男友」現在一起來看按這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）
@lisaberry06Forget about what the parents think of you, it’s the cats opinion that really matters #boyfriend #catsoftiktok #fypage
♬ The Next Episode - Dr. Dre
@lisaberry06Reply to @allthatglitters0 #cat #catsoftiktok #angelkitty
♬ When She Loved Me - Lyn Lapid