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初見面！男友遭橘貓鑑定大氣不敢喘一口　網：岳父審女婿

▲澳洲一名女子第一次帶男友回家時，被自己的橘貓嚴厲審視男友。（圖／TikTok帳號lisaberry06）
▲澳洲一名女子第一次帶男友回家時，被自己的橘貓嚴厲審視男友。（圖／TikTok帳號lisaberry06）

編輯中心/綜合報導

2022-04-17 22:34:17

第一次見另一半的家人，總是會特別緊張，不過國外這名網友的狀況好像不太一樣！這天他到女友家拜訪，未料卻被她的「橘貓」給盯上，嚴厲的眼神拷問讓他差一點以為自己在見「岳父」！

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這名住在澳洲阿德雷德的女子Lisa日前分享一段影片，當時她第一次帶男友回家，沒想到男友卻遭到自家橘貓一臉嚴肅地站在他面前「審視」，牠銳利又充滿懷疑的眼神，就像是被未來的岳父鑑定自己是否合格一樣地緊張又隆重，讓男友一點都不敢亂動、大氣也不敢喘一口！

▲男友第一次到Lisa家時，被她的橘貓以嚴格眼神「鑑定」！（圖／TikTok帳號lisaberry06）
▲男友第一次到Lisa家時，被她的橘貓以嚴格眼神「鑑定」！（圖／TikTok帳號lisaberry06）
▲男友當時坐著不敢亂動！（圖／TikTok帳號lisaberry06）
▲男友當時坐著不敢亂動！（圖／TikTok帳號lisaberry06）
▲橘貓：所以，是你這傢伙嗎？我奴才的奴才？（圖／TikTok帳號lisaberry06）
▲橘貓：所以，是你這傢伙嗎？我奴才的奴才？（圖／TikTok帳號lisaberry06）
Lisa後續也補充橘貓從自己12歲時就出現在她的生命裡，平時牠喜歡被摸肚子，也會陪她一起睡覺，不過就在橘貓第一次見男友一段時間後，牠就因為年紀大而過世，因此他們的影片是一段特別珍貴的回憶，而她現在與男友也在一起將近兩年，因此笑說：「我想牠應該是同意了」！

▲Lisa事後也補充，在與男友見面後沒多久，橘貓就因為年紀大而過世，因此那支影片是特別珍貴的回憶！（圖／TikTok帳號lisaberry06）
▲Lisa事後也補充，在與男友見面後沒多久，橘貓就因為年紀大而過世，因此那支影片是特別珍貴的回憶！（圖／TikTok帳號lisaberry06）
網友看了影片後紛紛表示：「男友完全被審判了」、「貓：所以，是你嗎？」、「牠在審視未來新貓奴」、「你對我的人類有什麼企圖？」另外也有網友得知貓咪過世後表示：「好像牠等到奴才有了男友陪伴才離開」、「牠一直待到確定妳不會孤單呢」、「這一切都說得通……牠在判斷是否可以在去世之前把妳託付給男友」現在一起來看按這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@lisaberry06Forget about what the parents think of you, it’s the cats opinion that really matters #boyfriend #catsoftiktok #fypage

♬ The Next Episode - Dr. Dre


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