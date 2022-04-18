黃喬歆自曝超丟臉行為！廁所大解放嚇壞男友表弟

中天節目《小明星大跟班》18日播出「天哪！真的是丟臉丟到家了！明星的人生尷尬時刻」，節目來賓黃喬歆提到第一次到男友家作客，卻因肚子痛而發生超尷尬的事，上完廁所卻發現馬桶水箱是空的，當她去找男友求救時，男友表弟居然走進廁所並發現慘況：「怎麼那麼臭？這誰的大便啦？」黃喬歆只好尷尬承認，更糗的還在後頭：「他表弟就跟我一起去打水，一起看它被沖掉。」吳宗憲一聽便說：「這一段感情就變成一個終點，就叫做『有屎有終』。」





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張可昀則分享最常遇到被誤認的尷尬狀況：「去宜蘭泡溫泉，櫃檯阿姨就一直說妳是不是廖慧珍？」儘管她再三否認，對方仍不相信：「我知道妳們藝人很常被認出來，所以才都不敢承認啦！」吳宗憲表示自己也有過類似狀況：「有一個烤香腸的阿伯看見我就說，楊宗憲我每天都聽你的歌，你爸爸楊登魁嘛。」即使吳宗憲極力撇清，對方還是很堅持：「我都聽你那條《水中煙》，不錯唷！」





▲張可昀自曝老公婚後竟然還一直誤以為她是杜詩梅。（圖／中天提供）

但最讓張可昀生氣的誤認事件，卻發生在她老公身上：「我真的懷疑我老公是不是真的愛我？雖然我們才剛新婚、小孩才剛生，小孩在6、7個月的時候，我老公突然說最喜歡我演的《麻辣鮮師》，妳還跟潘瑋柏是一對。」這話讓張可昀超傻眼：「那是杜詩梅！我們小孩都6、7個月了！」





Sandy則分享因自作聰明引發的尷尬事件，幫忙好友安排其男朋友的生日驚喜，帶他們到苗栗去吃鱘龍魚，還故意要對方男友矇眼睛，不能知道要去哪，結果到了山上大家也餓壞了，終於眼罩一拿下來，「她男朋友臉垮下來，轉過去跟他女友說『我不吃魚』，但那裡只有鱘龍魚十吃！」



