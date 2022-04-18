相殺且相惜　顏寬恒深夜文送暖陳柏惟：你絕對夠基進

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外界傳聞陳柏惟退出基進，他前天深夜在臉書發文，承認自己逞強、用120%的力氣奔跑，因變動過於劇烈，產生一些後遺症，而今「120％的我已經不能夠更基進一些了」。縱使基進黨昨證實陳柏惟僅辭去中彰投黨部主委一職，仍引起外界不少揣測，甚至傳聞他將加入民進黨。
國民黨發言人白喬茵於臉書發文：「這不就時代力量的翻版嗎？先養大你、再裂解你、再回收你。小綠終究是小綠，只想為台灣基進掬一把同情淚。」立委林靜儀深夜在臉書回擊：「中國國民黨不用在那邊幸災樂禍，你們一點百年大黨的格調都沒有。」並說：「柏惟委員辛苦了，基進黨的夥伴們辛苦了。盤整腳步，繼續加油。」
白喬茵曾任顏寬恒競選總部發言人，顏寬恒感受顯然與她大不相同，他深夜在臉書發文，指自己雖不認同陳柏惟許多問政風格跟行事作為，但不可否認陳柏惟在素人從政這條路，已用盡全力奔跑。同行偶有絆足、青草綠地時有窟窿，跌倒也是在所難免。顏寬恒並安慰陳柏惟：「稍作休息片刻也無妨，企盼柏惟兄能夠勇敢地爬起來繼續向前行，場外還有許多人正為你加油打氣。」
對於兩人的關係，顏寬恒舉過去在《國際橋牌社2》共同演出為例，強調「即便在政治場域中，必須堅守各自理念與立場上針鋒相對、不能絲毫讓步。但從人的角度，卻不盡然如此肅殺，除了談笑風生，也該抱持著同理心去體認關懷，即便所選的路不同，終點都是為人民福祉做最大努力。」
顏寬恒認為，從亦敵亦友的對手也好、同為政治工作者的角度也罷，他必須向陳柏惟說一聲「加油」。最後他說：「樹大招風、人紅招忌，即便對內有諸多的紛擾與爭執，對外有層層阻礙與牽制，但這條路上你已經跑出自己的風采，在寬恒眼裡你絕對夠『基進』。」