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NBA／「阿舍哥」飆8三分砍27分　熱火守死崔楊拿下首輪G1

▲熱火射手Duncan Robinson。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火射手Duncan Robinson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-04-18 08:12:51

NBA今(18)日進行東區季後賽首戰，邁阿密熱火射手「阿舍哥」Duncan Robinson在面對亞特蘭大老鷹的比賽，全場得到27分、射進8顆三分球，幫助球隊以115:91率先搶下一勝，系列賽以1:0領先。

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附加賽成為球隊英雄，但老鷹主將Trae Young(崔楊)本場比賽面對熱火堅壁清野的防守，卻完全施展不開來，整場12投僅1中，三分球7投0中，只拿到8分。在他失常的情況下，球隊根本無法和熱火抗衡，上半場就落後多達19分，最終也以多達24分之差落敗。

Robinson本季發揮起伏比較大，今天還以替補出賽，不過他證明自己的投籃依舊很有水準，三分球9投8中，攻下全隊最高的27分，他的外線火力復甦，對志在衝出東區的熱火來說，無疑是好消息。

熱火「一哥」Jimmy Butler攻下21分6籃板4助攻3抄截；進入到季後賽後，大前鋒PJ Tucker也開始發力，拿下16分5籃板，三分球4投4中；主控Kyle Lowry則是有10分9籃板。

老鷹方面，Danilo Gallinari砍下17分5籃板，D.Hunter得到14分3籃板。今天復出的John Collins替補出賽，上場21分鐘，貢獻10分4籃板1助攻1抄截。

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