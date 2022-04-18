NBA／字母哥砍27分16板　公鹿驚險戰勝公牛奪季後賽首勝

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公鹿這一場比賽失誤數居高不下，常常被對手斷球成功快攻，這也是他們浪費雙位數領先的原因。第四節兩隊仍然廝殺得很膠著、互有領先，不過Antetokounmpo領到第5犯，讓主場軍陷入到巨大麻煩之中。
在陣中主力球星出現犯規麻煩的情況下，公鹿其他球員自立自強，打出一波8:0的小高潮重獲優勢。關鍵時刻兩隊中鋒互相較量，Vucevic先助攻給Alex Caruso得分，回過頭來Brook Lopez打進高難度進球，雙方3分差，比賽進入到最後一分鐘。
接著Wesley Mattews掉球失誤，不過Zach LaVine三分球並沒能命中，公牛被迫要犯規，Jrue Holiday兩罰全中，公牛喊出暫停後還是沒能進球，Middleton再罰進2球，比賽結果底定。
公鹿這一場兩大得分箭頭熄火，Holiday全場16投6中得到15分，Middleton比他還慘，13投4中僅有11分進帳，還發生了7次失誤。還好Antetokounmpo還是展現MVP等級球星的價值，19投10中攻下27分，另外還抓下16籃板，送出2次阻攻，發揮相當全面。
公牛方面，LaVine和DeroZan一樣手感冰冷，兩人合計44投12中，僅有36分進帳，中鋒Vucevic得到24分17籃板3 助攻，但命中率同樣是不理想得27投9中。