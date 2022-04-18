台劇突跌落神壇？網揭韓劇霸榜原因　尷尬的其實是「它」

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而根據目前Netflix熱播排行榜來看，前五名除了第三名的台灣綜藝節目《來吧！營業中》之外，其餘四名依序為韓劇《社內相親》、《二十五二十一》、《還有明天》、《三十九》；而後五名依序則為韓劇《氣象廳的人們》、《Black Dog》、《夜叉》、《我們的藍調時光》以及第十名的陸劇《開端》。
貼文一出，網友紛紛回應「台灣就是想學韓劇，但就是拍不出來啊」、「以前的台劇還可以風靡鄰國，現在真的不行了」、「台劇真的以前比較猛欸」、「像社內相親這種劇台灣以前也有命中注定我愛你，也是很多人愛看，現在都拍不出來了」、「以前題材更豐富，現在就真的很多太燒腦，輕鬆看完更實在」。
不過也有網友突破盲點「很正常啊，台灣不是每部戲劇都在網飛上吧，那時候華燈初上也拿過第一啊」、「我真的笑死，這些韓劇都是最新的好嗎？真正尷尬的是美劇ok?一個排行都沒有」、「最新的不上排行是要怎麼樣？華燈、茶金、火神的眼淚都上過第一啊，是美劇比較尷尬吧....以前超紅現在連一個都沒有」、「網飛是國際平台，都辦網飛了當然看國外戲劇啊....台劇電視就能看了」、「美劇靈壓才是消失了，美劇不是超強的嗎？」、「現在就沒有新劇....排行榜怎會有，韓劇那幾部都是新的好嗎？」（編輯：張嘉哲）