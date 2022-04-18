股匯挫！台股早盤一度跌逾百點失守萬七 生技股逆勢漲
美股上周五因耶穌受難日休市，台北股、匯市今（18）日早盤同步走跌，台股失守萬七，一度跌135.81點，其中台積電以559元開跌，之後翻紅一度來到566元，盤面上包括金融、觀光、航運及鋼鐵股跌幅超過1%，生技醫療股則表現強勢，上漲逾1%，目前大盤跌幅也收斂至50點左右。至於新台幣兌美元早盤也是開低走低，更一度來到29.196元、貶值7.8分。
台股今日一開盤就失守萬七，以16958.66點、下跌45.52點開出，隨後跌幅擴大逾百點，一度下探16868.37點，跌135.81點，其中金融、觀光、航運及鋼鐵股跌幅都超過1%，倒是生技醫療股表現強勢，漲逾1%。不過，由於買盤也逢低進場承接，台股跌幅隨後收斂，目前下跌50點左右。
在個股表現上，蘋概3王中台積電今日早盤以559元、下跌3元開出後，在下探558元後翻紅，回升至566元，目前在564元震盪，大立光以1620元、下跌5元開出，目前也翻紅漲0.31%，而鴻海同樣以102元、下跌1元，在平盤震盪，不過，矽力表現強勢上漲逾4%，南亞、瑞昱、聯詠、欣興漲幅逾1%。
至於航運股中的長榮航及華航跌幅都超過3%，長榮、陽明及萬海也有1%以上漲幅，倒是在疫情持續升高下，生技醫療股表現強勢，其中寶齡富錦早盤更攻上漲停，神隆也漲逾6%，台耀、中化漲幅也有3%以上，美時、國光生也漲逾2%。
在匯市部分，新台幣兌美元今日早盤也是開低走低，以29.16元、貶值4.2分開出，隨後跌幅擴大，一度來到29.196元、貶值7.8分。