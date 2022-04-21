解碼AV圈22／黑暗面！不肖經紀人安排女優私接飯局賺外快

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「我們就比較衰，遇到不好的經紀人。」孟若羽談及自己與經紀人的紛爭，還是有點無奈。她說過去工作量最大的時候，每月可接拍6、7部片，去年底爆紅後片量反而銳減，到了去年12月只拍2部，今年一月只有1部，二月雖有兩部，但其中一部是開拍當天女優生病，才臨時找她頂替。
「我沒工作就問他（經紀人），他說會持續安排，但又要我等，等了一個月還是沒消息，這跟他承諾的落差很大，問他為什麼沒有片商找我們拍，他說片商要看流量，流量如果沒有很好，下個月就不一定會有，流量好也是下個月才會拍，而且流量好不好，他自己也沒有答案，他說他看不到流量，只能由片商決定好不好。」
如今孟若羽決定解約，並先轉換跑道到愛旺（iWant）直播平台當直播主，自己幫自己的職業生涯負責。這也是她認為台灣AV還很難追上日本AV的原因，「日本要捧一個女優，出道前都會先幫她做好一切準備，包括體態、演技等，都會一手包辦，一切狀況OK了，才會安排女優開始工作，在台灣，男優女優都只能靠自己。」
知名的AV影評人、「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋說，不論台灣或AV大國日本，因為圈內經紀人都不屬於演藝圈，所以與旗下男優女優溝通，都會有盲點在，不過衝突主要都是源自彼此信任感不足，經紀人曾承諾可以賺多少錢，但男優女優覺得沒拿到這麼多，就可能翻臉，因此最一開始簽約，就應該要找律師陪同，不要隨便找一張紙，簽了字就算數。
一劍浣春秋說，當女優對女生來說是犧牲，如果還沒賺到原本說好的價碼，女優當然會反彈，所以經紀人要給女優安心感。日本的AV產業成熟，就是包括經紀公司、片商、發行、馬賽克、審片等，都是彼此獨立的單位，互相監督制衡，大家一起把餅做大。
資深男優Jacky入行三年多，已累積近百部作品，如今也擔任經紀人，旗下有10名女優、8名男優。他說這行業當然還是會有過去原屬八大行業的從業人員加入，有些人演戲前會緊張，需要借助酒精，這也沒什麼，經紀人不太會管演員私下的行為，但會很嚴格要求演員在拍片時的敬業態度，例如不能私下談男女感情，也忌諱遲到。
Jacky也說，這行業當然也是會有黑暗面，有些非正派的經紀人，會讓旗下女優再另外去接飯局，多賺點錢，「不可否認也會有人來問我，我一律拒絕，抱歉不好意思，我這邊都是演員，不是八大行業，不要覺得我們公司的男生女生，就很隨便，會去接這樣的case。」
他也說得坦白，就算女優出身自八大行業，他不會過於干預私生活，「如果你真的有在接，也拜託不要到片場找客人，這會造成很多困擾，拍片環境跟你私下接案是兩回事，你有能力去開發客人，是你的本事，但不要來片場找。」