鄭家純「用紅毛蟹酸上海」卻遭批不慈悲 籲台人別留情面
近來疫情升溫，台灣本土確診數已連續多日破千，上海更是嚴峻，上月28日開始封城，也爆出缺糧、民生物資短缺等危機，而陸媒日前卻發文報導台灣民生物品漲價一事，對此，藝人鄭家純昨（17）日就曬出紅毛蟹美食照暗酸上海，在留言區掀起兩派聲浪。
鄭家純疑似不滿台灣遭大陸網友指點，曬出一大隻肥美的紅毛蟹照寫下：「抱歉了上海市民們。」隨後又再加碼火鍋、蟹肉餐等美食照，粉絲看到後紛紛曬出自己的大餐照跟進，以表支持，網紅鬼才阿水也現身相挺：「抱歉啦上海的同胞們，這次我們先吃了！」
不過鄭家純大動作護航台灣人一舉，仍遭到部分網友批評、反感，認為她無情、不慈悲，而鄭家純則再度發文反問：「說PO美食照不慈悲的人，怎麼不問中國人對我們仁不仁慈？台灣人被欺負到什麼程度，你看不到？」也引來演員柯宇綸親回：「軍機繞台真慈悲，飛彈對台真慈悲，粉紅擾台真慈悲，上海人被打真慈悲。」希望台灣人不要手下留情。
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