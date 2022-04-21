解碼AV圈27／在台拍片不違法！iWIN籲電信商：助年齡驗證

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iWIN全名是「網路內容防護機構」，是由《兒童及少年福利與權益保障法》授權，由「國家通訊傳播委員會」（NCC）邀衛福部、教育部、文化部、警政署等部會共同籌設的機構，主要任務是處理網路上有害兒少身心健康的內容，並協助網路業者自律等。iWIN執行秘書劉昱均說，「我們是政府、法律跟業者之間的翻譯者。」
劉昱均說，過去社會較保守，台灣拍攝AV都會被當作妨害風化罪處理，但2006年大法官釋字第617號解釋，對「猥褻物品」做出「硬蕊」（hard core）與「軟蕊」（soft core）的區分，只要不是含有暴力、性虐待或人獸性交等的內容，且採取適當之安全隔絕措施，就不至於觸法，自此之後，法律已給了AV產業開了一扇窗。
但是為了避免情色資訊過多，造成兒少性成癮，拍攝成人影片後放上AV平台，就必須有防護機制。劉昱均說，目前iWIN的防護層級分成四種，第一級是警示機制，警告未成年禁止觀看，第二級是阻攔機制，要避免未成年兒少直接接觸到有害內容，例如設置「是否年滿18歲」的蓋板過橋頁面，第三級要有嚴格的年齡限制，需有年齡驗證，第四級就是絕對禁止出現的內容，即使有防護機制也不行。
不過劉昱均說，台灣的AV產業，在年齡驗證上遇到困難，目前的做法通常是自主填寫或用信用卡驗證，但都可能出現造假、或非本人使用，若要土法煉鋼，要求會員手拿身分證認證，會員又可能擔心個資外流不願配合，導致平台流量減少，業者獲利受損。
她提到，目前最好的方法是用手機號碼認證，由電信商提供年齡驗證，確認註冊者已成年，但很可惜的是目前可提供此項服務的僅有「台灣網路認證股份有限公司」。該公司是呼應金管會金融科技白皮書所成立的身分識別中心，與五大電信公司簽約，提供「Mobile ID 行動身分識別服務」，可透過手機就可以進行實名認證，也可做年齡驗證。但平台業者向該公司洽談此項業務，在最後送台灣電信協會審查時，因為成人取向平台遭拒無法簽約串接。「想要好好遵守規範的AV平台，遇到重重困難，簡單認證或根本不把關的平台，只要把IP設在國外就能規避法律，這就可能會導致劣幣逐良幣。」
「不只是AV平台，有些販售成人課程、成人漫畫的業者，也都遇到一樣問題。」劉昱均說，她也希望願意合法、自律的品牌，可以好好做下去，「（成人產業）本來就是一種不可避免的需求，為什麼台灣不能有自己的產業？」
劉昱均說，若有相關單位可以提供驗證機制，讓平台能做好分級，是最好的方式，AV產業一直都存在，大家知道這家公司在哪，出了什麼問題可以去哪裡溝通反映，這才會是產業的正向發展，「我們很期待可以等到那一天，AV平台都能可以合法、合規。」
不過撇開拍攝AV可能觸及的法律問題外，業者最擔心的還是影片拍攝後，會有盜版、外流的情形，辛苦拍攝的A片卻淪為免費。若是自行下載並對外散布，會觸犯《刑法》235條，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科九萬元以下罰金。
有「台灣第一女優稱號」的吳夢夢，不滿有網友私錄她的影片，透過LINE群組轉傳，2019年起自行蒐證對網友提告，其中一名張姓網友家住宜蘭。2021年5月，宜蘭地方法院審理認定，吳夢夢AV影片擁有著作權，判處網友侵權，創下AV影片受著作權保護的的首宗司法案例。
此外，吳夢夢與另一女優娃娃，找一名蔡姓男優拍攝3P影片，但蔡男妻子卻對兩名女優提告侵害配偶權。吳夢夢稱拍攝時不知道蔡男已婚，最後台灣高等法院台中分院在今年3月判決吳夢夢等人免賠確定。
AV產業屬灰色地帶，是否該有更明確的法規，把遊戲規則說清楚？知名的AV影評人、「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋認為沒有必要，法律只要不要來找麻煩就好，但未來台灣AV逐漸發展，還是要與日本一樣，由業界自律訂出一套規範，互相約束。
近來執導《華根初上》而聲名大噪的AV導演圤智雨也說，靠政府不如靠自己，例如盜版問題，就只能由片商或是平台自救，設計更加防盜的技術，避免外流，不然也只能一片多賣，多放上幾個平台，看短時間內能賣多少錢。