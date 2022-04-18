肝癌宛如「爆米花」長不停！他成功抗癌20年 這點是關鍵
根據衛福部統計，2020年國人十大死因癌症已連續第39年蟬聯十大死因第一位，共有50161人死於癌症，其中肝癌位居死亡率第二高，僅次於肺癌。由於肝癌復發率相當高，是很難纏的癌症之一，有一位75歲的肝癌病人，20年來他的肝癌就像「爆米花」似的每過一段時間後就復發，收治這名病例的澄清醫院中港分院放射腫瘤科主任許維中表示，肝癌的復發是難以預測的，但目前追殺癌細胞的方法有很多種，最重要是維持病人的肝臟機能，該患者發性罹癌時身為父親，現在已晉升為祖父，20年來還活得好好的，是他見過最堅強挑戰癌魔的病人，可見只要積極治療就有希望。
澄清醫院指出，這位病人20年前檢查出罹患肝癌後，立刻手術切除部分肝葉，原本以為就此相安無事，沒想到3年後又發現一顆肝腫瘤，以放射治療精準撲殺；但五年後再度復發，治療後沒隔幾年又復發，前前後後總共做了5次放射治療和7次栓塞治療。病人面對治療時，總是樂觀地說：「我是肝癌的死對頭，它要我的命，我也要癌細胞的命！」
許維中表示，肝癌有時候的確很難纏，因病患個人體質而異，有時容易復發。像這位病人20年來不斷的復發，宛如「爆米花」似的，沒幾年就爆一次，或單顆或幾顆，難以預料，目前的做法是一看到癌蹤跡就立刻追殺。但是病人的肝臟有可能因為長期治療而損及肝功能，最後可能因肝衰竭而無法繼續接受治療甚至結束生命。
許維中強調，對肝癌一再復發的病人，最重要是在不同的治療方式中，儘量保護病人的肝臟機能，降低對肝臟的損傷，這樣量身打造的消滅腫瘤才有意義。以往病人多次重複進行栓塞治療，病人的肝功能可能會變差。因此使用電燒或放射治療精準針對腫瘤的特定範圍進行撲殺，可以有效保護正常肝臟的機能。
不過特別的是，這位病人每次肝癌復發，腫瘤指數（胎兒蛋白）幾乎都沒有異常，許維中說，約有30％到40％的肝癌病人不會表現在腫瘤指數上，要配合影像檢查才看得出來已罹患肝癌。由於該病人從年輕時就有B型肝炎，原本就是罹患肝癌的高風險群，應定期前往醫院接受追蹤檢查。
許維中提想，像是這位一再復發的肝癌病人，從當時身為父親現在已晉升為祖父，歷經20年的抗癌歲月，其抗癌勇氣令人敬佩。目前生活起居正常，每次回診也都不需子女陪伴，只要病人永不放棄，醫療團隊就會盡全力幫其對抗「癌症爆米花」。