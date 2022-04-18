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防疫保單本周還有9張要上架　保險局長掛保證不會買不到

▲本土新冠肺炎疫情燒，防疫保單搶手，但也因風險胃納量考量，不少保單陸續下架，立委擔心民眾可能買不到。對此，金管會保險局長施瓊華說目前上架的還有50多張，本周也還有9張要上架，不會買不到。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲本土新冠肺炎疫情燒，防疫保單搶手，但也因風險胃納量考量，不少保單陸續下架，立委擔心民眾可能買不到。對此，金管會保險局長施瓊華說目前上架的還有50多張，本周也還有9張要上架，不會買不到。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

記者顏真真/台北報導

2022-04-18 11:19:30

國內本土新冠肺炎疫情已連3天破千例，民眾擔心染疫搶買防疫險，甚至有人買了好多張，而保險公司承保在達到風險胃納量後，也陸續下架保單。今（18）日在立法院財委會也引發立委關切，對此，金管會保險局長施瓊華掛保證「不會買不到」，目前上架保單還有50多張，本周也還有9張保單要上架，防疫險不會買不到。至於有人投保好多張防疫保單，她認為業者核保上應將此納入考量，依公司自身核保政策評估是否承保。

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由於國內本確確診人數越來越多，也讓防疫保單再掀銷售潮，不過，有些人接觸到確診者後才趕快去投保，保險公司為防止「逆選擇投保」，也紛紛延長保單生效日，有的在達到當初保單規畫的風險胃納量後，就將保單下架，也掀起一波防疫保單下架潮，根據金管會日前公布的統計，短短3天就有15張保單下架。

今日在立法院財委會也引發立委關注，擔心民眾之後買不到防疫保單。對此，金管會保險局長施瓊華掛保證不會買不到，目前已上架的防疫保單還有50多張，因為現在防疫政策改變，保險公司也要改商品，以配合現況，本周還有9張保單要上架，當然，業者新版防疫保單相關費用給付的確可能往下調降，但業者也可能考量現有防疫環境，再設計出不同保障方案。

施瓊華說，舊版防疫保單主要考慮保戶遭隔離或確診可能產生的工作減損，比較著重在費用補償，不過，現在觀察輕症在家照護的保戶需求可能已不同，民眾不見得居家照護就領不到薪資，保險公司在相關費用設計上就不會太高。

金管會主委黃天牧也被問到有沒有買防疫保單？黃天牧回應「我有保險，沒買防疫保險」，但由於台北市長柯文哲估計全台將有700萬人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說從國外染疫率、國內防疫經驗來看，推估台灣染疫率可達人口15%、16%，等於會超過300萬人確診，有立委擔心若真如此，保險公司吃得下理賠嗎？還是收保費最後不賠？

對此，施瓊華則強調，保險公司保單銷售後，就要依契約履約。黃天牧則表示，就像投資型保單一樣，金管會會針對注意事項在保單中以大字及紅字提醒投保人。至於有人可能買了很多張防疫保單，施瓊華說，業者核保上應將此情形納入考慮，即每家保險公司應先詢問確認客戶購買幾張防疫險，再參考自身核保政策評估是否核保。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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