防疫保單本周還有9張要上架　保險局長掛保證不會買不到

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日在立法院財委會也引發立委關注，擔心民眾之後買不到防疫保單。對此，金管會保險局長施瓊華掛保證不會買不到，目前已上架的防疫保單還有50多張，因為現在防疫政策改變，保險公司也要改商品，以配合現況，本周還有9張保單要上架，當然，業者新版防疫保單相關費用給付的確可能往下調降，但業者也可能考量現有防疫環境，再設計出不同保障方案。
施瓊華說，舊版防疫保單主要考慮保戶遭隔離或確診可能產生的工作減損，比較著重在費用補償，不過，現在觀察輕症在家照護的保戶需求可能已不同，民眾不見得居家照護就領不到薪資，保險公司在相關費用設計上就不會太高。
金管會主委黃天牧也被問到有沒有買防疫保單？黃天牧回應「我有保險，沒買防疫保險」，但由於台北市長柯文哲估計全台將有700萬人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說從國外染疫率、國內防疫經驗來看，推估台灣染疫率可達人口15%、16%，等於會超過300萬人確診，有立委擔心若真如此，保險公司吃得下理賠嗎？還是收保費最後不賠？
對此，施瓊華則強調，保險公司保單銷售後，就要依契約履約。黃天牧則表示，就像投資型保單一樣，金管會會針對注意事項在保單中以大字及紅字提醒投保人。至於有人可能買了很多張防疫保單，施瓊華說，業者核保上應將此情形納入考慮，即每家保險公司應先詢問確認客戶購買幾張防疫險，再參考自身核保政策評估是否核保。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。