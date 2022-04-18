被偷拍才爆紅！肝連妹羞談「連結話題」 自爆特別愛服務
肝連妹2019年因為在火鍋店工作時被客人偷拍，照片在網路上曝光後，因為事業線太「有禮貌」而讓人印象深刻，爆紅後也引來不少人慕名前去吃火鍋，業績成長了一成。近日肝連妹擔任JKF女郎拍攝4月封面，在訪談間分享兩性連結時「該誰主動」的話題，她直言：「男生動的話，當然比較輕鬆，但我比較喜歡自己動，可能當服務業習慣了，特別愛服務！」
至於藝名的由來，肝連妹透露：「因為大家去麵店都會點肝連，自己便取了這個親切好記的名字。」另外，擁有「E級凶器」的她，也上遍各大綜藝節目，有「台版三上悠亞」的封號。肝連妹分享自己從高雄北上打拚，是北漂青年，剛上來台北的時候為了生活，什麼工作都接，因為在火鍋店工作而受到關注爆紅，覺得自己很幸運：「但我認為機會是要掌握在手上的，開始認真經營自己透過上節目變得更有流量，也會花時間提升內在學習，生活之餘也享受工作，最主要是想提升生活的品質，讓自己過更好的日子。」
肝連妹社群媒體經營有成IG擁有24萬粉絲，滿滿火辣養眼照總能抓住大家目光，搭配談色撩撥粉絲，讓粉絲死忠追隨。在粉絲眼裡肝連妹不只是女神級人物，與生俱來的幽默、自帶綜藝效果談吐，尺度無極限。