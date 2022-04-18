COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／本土又創今年新高！今增+1390例　連四天破千

▲本土今（18）日新增1390例。（圖／指揮中心＿
▲本土今（18）日新增1390例。（圖／指揮中心＿

編輯中心／綜合報導

2022-04-18 14:02:502022-04-18 14:04:27

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增1,480例COVID-19確定病例，分別為1,390例本土個案及90例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之1,390例本土病例，為699例男性、687例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。個案分佈為新北市(500例)，臺北市(270例)，桃園市(187例)，基隆市(115例)，宜蘭縣(68例)，花蓮縣(57例)，臺中市(41例)，高雄市(31例)，臺南市及屏東縣(各21例)，新竹市(20例)，臺東縣(14例)，新竹縣(13例)，嘉義縣(10例)，南投縣(7例)，雲林縣(6例)，苗栗縣(5例)，彰化縣(3例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為57例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(5例)，美國(3例)，帛琉及印尼(各2例)，澳大利亞(1例)移入，另77例調查中。入境日介於今年2月21日至4月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,724,748例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,688,405例排除)，其中35,983例確診，分別為9,785例境外移入，26,144本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增4例空號病例(原本土病例案33730、案34513、案34646、案34666，經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計198例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

瑞芳通緝犯「快篩陽性」！警急叫救護車送醫PCR

瑞芳分局再傳確診！高階警官染疫　同樓層3人快篩陽性

兒童可打莫德納！衛福部臉書被灌爆　網：恐龍家長難伺候

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀