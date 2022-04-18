台股跌破萬七！黃天牧重提「遛狗理論」 終將回歸基本面
台股今（18）日早盤開低走低，並失守萬七大關，一度跌逾百點，對於台股持續走跌，金管會主委黃天牧在立法院財委會重申「遛狗理論」，認為基本面還是大家選股最重要的標準。不過，有立委質疑金管會頻頻信心喊話反成為台股現況空頭指標的總司令，黃天牧則強調自己發言都是依據事實，沒有特別喊話不喊話。
黃天牧指出，4月看起來外資已有些匯入了，雖然還是賣超台股為主，但年初以來，台股日平均成交量仍有3055億元，顯示資金動能還是可以的。他更重申「遛狗理論」，台股基本面1-3月營收10.2兆元，年增13%，去年獲利5.2兆元，年增21%，出口也較2月成長逾20%，上市櫃目前營收獲利是良好的，他認為基本面還是大家選股最重要的標準。
所謂「遛狗理論」，是德國股神科斯托蘭尼 (Kostolany) 提出，把主人比喻成總體經濟、而小狗是股市，股市就如同主人去遛狗，狗會走在主人前面或後面，但最終還是會回歸主人身邊，比喻股市最終會回歸基本面
至於外界關切升息是否衝擊科技股？黃天牧說，國外股市的確升息有可能會造成科技股重新評價調整的問題，但金管會是監理機關，沒辦法過度去分析股票市場，只能強調制度面跟基本面，其他就是投資人自己去做判斷。
由於債券殖利率急速飆升，長年期公債或公司債利率可能已超過台股現金殖利率3%多的水準，對於資金是否可能由股轉債，黃天牧認為，這是動態發展的情況，股債本為不同金融商品，有人偏好固定受益即投資債券，有人偏好投資股市股票，相信投資人會依資金成本跟收益作選擇。
不過，國民黨立委林德福質疑金管會持續信用喊話，反成台股空頭指標總司令，與台股表現呈現反比，金管會要如何喚回？對此，黃天牧強調，他說的都是事實，目前股市多空對峙，有不同風險，投資人要做好判斷。