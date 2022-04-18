特企／響應世界地球日！綠食行動永續優植新選擇

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根據統計，全球因消耗糧食所產生的碳排放，並不比燃煤電廠、石化、鋼鐵、電子產業製造的空污來得低，人類為吃肉而產生的碳排放，佔全球溫室氣體的14%，魚、家禽類及豬肉排行第二，牛肉則遠拋對手，佔據食物最高碳排放第一名！
這些溫室氣體計算並不單指「吃肉」，而是從土地利用、畜牧養殖、飼料供給、肉類加工處理、運輸、零售、包裝所排放的溫室氣體，我們的飲食習慣塑造未來環境的樣貌，過多碳排放將持續威脅著人類健康與社會運行。
那可以做些甚麼來減少環境傷害呢？我們可以透過選擇碳排量較少的蛋白質，用實際的行動減少肉食需求，蔬食並不僅僅只是為了健康著想，根據牛津大學研究，大部份植物性食物都是低碳，碳排放比動物性食物低10至50倍，我們不需要變成純素食者，只要降低肉類攝取，採行每週一蔬食，從餐桌到生活態度改變，就有助狀況改善。
2022年4月22日世界地球日，搗蛋菇蔬食便利店攜手OminiFoods新豬肉、痞食維根等綠食廠商舉辦餐食計畫「饗蔬食救地球，出張嘴來行動」，更與台灣環境資訊協會共同發起「你救救我 綠活饗蔬餐」活動！
結合Green Monday旗下OminiFoods新豬肉，合作研發新豬肉調理包食品，將蔬食料理與植物肉創意料理。推出全新蔬食組合包，內含川味新豬肉麻婆豆腐煲、泰式打拋墨西哥薄餅、堅果玉米濃湯及豆食漢堡排…等，此外民眾每購買一份蔬食包，就會回饋100元至台灣環境資訊協會，既享美食又能做公益也為台灣的環境保護盡一份心力。
讓我們一起來響應活動，從吃開始保護地球，許地球一個美麗、安全、永續的未來家園，把土地還給瀕臨絕種的生態系和物種，降低碳排放對抗氣候暖化。