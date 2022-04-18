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解隔條件放寬！輕症確診者　最短4天「二採陰」可返家

▲指揮中心指揮官陳時中今（18）日公布修正版輕症／無症狀患者解隔離條件。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中今（18）日公布修正版輕症／無症狀患者解隔離條件。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-04-18 14:39:50

今（18）日新增1390例本土個案，創今年新高，其中新北市單日新增達500例、台北市270例，為了擴大醫療量能，將醫院將醫院留置中重患者，目前雙北市已開辦居家照護，無症狀或輕症確診者可在家隔離，中央流行疫情指揮中心表示，有關無症狀以及輕症確診者解除隔離治療條件做最新修訂，再度放寬，確診後只要4天內2次採檢陰性，或者5至9天採檢一次陰性，就可解除隔離：或是10天期滿無需再次採檢，快篩結果與PCR同等認定，不過這部分不適用居家照護的確診者解隔條件。

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指揮中心陳時中指出，本次修訂是依據4月16日專家諮詢會議決議結果，境外移入個案不適用，在入境第10天及有症狀時，需自行執行1次家用快篩，而入境7天內提前解除隔離治療者，將進行自主健康管理至入境第17天。
 

▲無症狀／輕症確診者解除隔離條件。（圖／指揮中心）
▲無症狀／輕症確診者解除隔離條件。（圖／指揮中心）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，簡化解隔不會影響到重症的規定，而居家照護不適用條件一跟二，木前居家照護在修改前規定距發病10天，本來採檢陰性快篩，適用新版解隔條件後，要符合條件三的10天無須採檢直接解隔，但簡化後續可能會有偽陽性跟採檢品質質疑。

羅一鈞補充表示，專家在審視美國日本文件資料看到，omicron大概傳染期病毒量最高是在3至5天，之後7到9天傳染力會降低，日本更看到第十天檢體病毒沒有辦法被培養的情況，因此傳染認定不具傳染力，才參考10天就可以解隔。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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