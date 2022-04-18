高雄今本土+27　陳其邁：高雄疫情風險還是南北移動

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其中，外縣市旅遊史包含台北3例，基隆1例、苗栗1例、台中1例、南投1例、嘉義1例、台南1例等，大多有明確接觸確診者或足跡重疊部分。不過，南投、苗栗旅遊史兩例在朔源上相對困難，但目前從接觸者疫調狀況，已排除是在高雄染疫。另外有兩案是台北旅遊史，期間參加張惠妹小巨蛋演唱會。至於，密切接觸者都是同住家人、友人。
陳其邁也說，高市今天有2例疫調中，其中一人為外籍美語老師，市府已緊急匡列班上小朋友，目前結果皆為陰性，目前這位老師的感染源仍待釐清。陳其邁也說，這幾天不少染疫個案都有KTV足跡，密閉空間長時間接觸仍屬於高風險。另外，在外縣市旅遊史部分從昨天的5例，到今天9例，陳其邁提醒，跨縣市移動，或者接觸高風險縣市的狀況都存在風險。
隨後，潘炤穎也針對今天確診個案足跡包括整復推拿所、健身會館、游泳潛水俱樂部、餐飲、市場和高鐵等作說明，潘炤穎表示，今天有兩案都有KTV足跡，案35281、35658與指標個案接觸後，在14日被匡列採檢，當下為陰性，但兩、三天後出現症狀就醫確診，潘炤穎也提醒，目前社區風險日益增大，只要是室內空間，拿下口罩就有風險，如果無法確定接觸者健康狀況，建議全程戴口罩。
潘炤穎指出，中央公布高雄今天有31例本土確診個案，經轉銜，高市今天為27例。外縣市旅遊史有一例為基隆職場染疫，另外台北旅遊史有3例，分別為案35662、36174、36176等，前兩者也是參與張惠妹小巨蛋演唱會。36176是到台北訪友，有人也確診。另外在苗栗旅遊史部分是出差，目前由苗栗縣政府協助疫調。
潘炤穎表示，兩例疫調中包括案36177是美籍美語老師，在台灣已有9年教學經驗，教學方式為家教班。案36178為女性，其熱衷宗教活動，參加不少宗教活動，目前正在疫調中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。