大S多愛具俊曄？她22年前街頭跟蹤光頭　韓網狂讚癡情

大S和具俊曄閃婚後，對外保持低調，婚後首度到米其林餐廳RAW聚餐，終於被捕捉到同框畫面！不過，20多年前的大S可是為愛勇往直前，沒有在怕的，不但在節目《娛樂百分百》大方示愛，還飛往韓國會情郎，私下浪漫約會，一點都不隱藏愛意，韓國網友最近還挖出她和具俊曄分手後，在英國街頭上跟蹤一個光頭男子，相當癡情的舉動，讓網友們都笑翻了。





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▲具俊曄（後排左起）、姜元來，小S（前排左起）、徐懷鈺、大S合影。（圖／旁白鴿臉書）

▲當年酷龍不認戀情，取消《娛樂百分百》錄影，小S為姊姊大S（右）抱不平！（圖／翻攝八大《娛樂百分百》YouTube）

2000年中期，剛好大小S感情都面臨瓶頸，小S男友黃子佼和曾寶儀傳出緋聞，而大S則因被酷龍退通告，在節目上潸然淚下，和具俊曄被經紀公司逼迫分手，姊妹倆想轉換心情，揪好友范曉萱到英國遊學，當時在路上就巧遇一個陌生的光頭男子，大S看到與前男友相似的背影，一個箭步就緊跟在後，過程都被小S記錄下來。





小S邊拍邊說，「英國人頭還真光，你知道英國人很愛來這種很狠的頭，珊（大 S），妳跟他走在一起會怎樣」，大S就緊跟在光頭男後面，被小S狠虧「妳男朋友怎麼都不理妳」，雖然畫面僅有短短幾秒鐘，但大S分手後看到熟悉背影，還是忍不住跟上前的模樣，可說是相當深情。





▲大S緊跟著一個神似具俊曄的光頭男，被小S狠虧「妳男友都不理妳」。（圖／翻攝《八大娛樂百分百》YouTube）

最近這段畫面在韓國瘋傳，引發網路熱議，粉絲笑說大S和具俊曄被迫分手後，在路邊竟然隨便跟著一個光頭走，真的太可愛了，不少人留言表示「她真的很愛具俊曄」、「聽說具俊曄當時在台灣很有人氣」、「向著思念的光頭」，事隔20多年，杉菜終於吃到泡菜，為這段偶像劇戀情畫上圓滿句點。



