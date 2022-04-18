吳宗憲、吳姍儒接觸確診者！快篩結果出爐 親吐身體狀況
近期疫情升溫，全台本土確診數多日突破千例，演藝圈也陷入危機，繼小鐘曾與確診者一同開直播後，今（18）日又傳出由吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持的節目《小明星大跟班》有來賓確診，對此，中天和吳宗憲也向《NOWnews今日新聞》做出回應，目前2人快篩結果都是陰性。
中天發出聲明：「《小明星大跟班》錄影均落實防疫，入場前人員皆須出示2劑以上（含2劑）疫苗施打證明，或快篩陰性證明，上周五進棚錄影，其中有一場來賓於隔日確診，並在當日就通知中天節目單位，中天亦立即通報疾管署，並提供參與15日錄影的名冊及攝影棚場地圖，讓疾管署進一步通知相關人員進行核酸檢測。」
吳宗憲透露才剛做完PCR，結果呈現陰性，且2小時前才剛打完第3劑疫苗，希望大家不要擔心。吳姍儒也發文報平安：「目前身體狀況一切良好，但剛好過敏引起感冒所以鼻塞咳嗽，錄另一個節目前都還有快篩，都是陰性，接下來會配合政府規定在家匡列，自主管理，後續行程等政府確切消息下來會有進一步調整。」最後也呼籲大家不要有任何獵巫行動，確診者不是故意確診：「我也儘量希望確診個案並非惡意傳播，大家冷靜，不要惡言相向。」
※【NOWnews 今日新聞
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