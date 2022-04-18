高雄+27　陳其邁：南來北往、密閉空間染疫風險高

高雄今（18）日新增27例本土確診案例，高雄市長陳其邁說，今日外縣市旅遊史9例較昨日增加，他也提醒，近日宗教活動、密閉空間（如KTV）、軍隊、警局，都傳出群聚或確診案例，可見防疫已經進入社區傳播階段，要注意南來北往、密閉空間風險最高，一定要戴口罩。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日中央公布高雄市本土確診案例有31例，經疫調轉銜4例至外縣市，居隔期間陰轉陽8例，密切接觸史8例、疫調中2例，外縣市旅遊史則較昨日增加，今日為9例，其中台北有3例，2例參與小巨蛋演唱會活動、1例訪友確診，基隆1例視職場出現群聚感染、苗栗1 例是4月14日出差確診、嘉義1例是回老家確診、南投1例是參與宮廟活動確診，台南1例則是訪友接觸確診、台中1例則是4月11日訪友用餐確診。
陳其邁指出，高雄有幾波風險，關關難過關關過，像高雄港群聚感染、特殊娛樂場所，已加強篩檢讓疫情下來，從疫情曲線比較確診人數較多的6縣市比較來看，高雄曲線平緩，從中可看出高雄娛樂場所曾有高峰，現已平緩進入冷卻期，北部各縣市風險還是有社區風險，像是宮廟活動、職場、不明感染源，可見已經逐漸進入社區傳播，要慢慢習慣疫情，自己也要落實防疫措施，多加留意小心。