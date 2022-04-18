陳柏惟回應顏寬恒：謝謝你放感情！但為什麼還要罷免我？
前基進黨立委陳柏惟傳出退黨，雖本人事後否認，「相愛相殺」兩年的對手顏寬恒昨仍臉書送暖。陳柏惟今（18日）受訪時表示，看完文章的感受很特別，他相信顏寬恒有放感情、真心關心自己，但腦中隨即出現問號，想問顏「那你為什麼要罷免我？」他也「回暖」顏寬恒，建議他找到興趣、多一點時間做自己。
昔日對手顏寬恒昨深夜在臉書發文，讚許陳柏惟在素人從政這條路上，已經跑出自己的風采，希望他勇敢爬起來繼續向前行，並說：「在寬恒眼裡你絕對夠『基進』」。陳柏惟坦言感覺很特別，閱讀文字的當下，會覺得顏寬恒真心的、深刻觀察過去的對手、也對他特別放感情，「那一刻當然會覺得，喔！謝謝你喔！」
陳柏惟話鋒一轉，說他讀完文章下一刻，情緒很快抽離，出現「那你為什麼要罷免我？」這個問號。他認為以政治組光譜來講，會提到過去對手的機會不多，因此不太確認這篇文章的政治用意。至於「你絕對夠基進」這句話，陳柏惟笑說，若不看文字，很容易產生其他意思，自己不多做解讀，建議有疑問的人可以去問問顏寬恒。
媒體問他，是否覺得顏寬恒對他送暖？他不改嘻哈特質回答：現在夏天了耶！接著又說：「其實我也很深刻觀察他，至少見面的時候。」他說，相信自己和顏寬恒一樣，都是正常人，「跟他不一樣的，就是不同黨派而已。」
陳柏惟認為顏寬恒工作時間太長，出現在大家面前都是工作中的狀態，「如果是我朋友的話，我會建議他找出自己興趣、找一點時間做自己，這樣在工作上也比較健康、舒服。」最後不忘加了句「這也是深刻送暖」。