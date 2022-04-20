果汁不全是「新鮮現榨」？大苑子親曝菜單秘密：也太誠實
每年第一個敲響芒果季的手搖飲品牌大苑子，上週宣布開賣屏東枋山在欉紅愛文芒果冰沙，還預告將推出芒果控一定要搶喝的1000cc「愛文芒果冰沙最大杯」，不手軟一次使用超過三顆愛文芒果製作，光果肉就重達600克的超狂豪邁冰沙。創辦人兼總經理邱瑞堂受訪時，竟然現場透露以水果為核心的大苑子，果汁不全是「新鮮現榨」？親自曝光菜單上的秘密。他坦言光從商品命名能讓民眾輕易分辨哪些不是現榨，完全100％透明公開，讓人一陣驚呼也太誠實了吧。
堅持使用新鮮水果、掌握採收時間「保鮮」，大苑子向來是直接到產地與優質農民合作收購，在各個水果產區成立集貨中心，擁有自己的物流結合三間倉庫包辦配送，保證今天採收的水果、隔天就能抵達店內，難怪業者敢說水果真的無法保證固定價格，但會做到品質保證。
總是自豪「大苑子的芒果冰沙，在市場上敢說『一直被模仿，但無法被超越』」的創辦人兼總經理邱瑞堂，宣布年年熱賣的愛文芒果冰沙回歸，並將超越2020年以浮誇四倍果肉份量升級推出的「愛文芒果冰沙Double Double」，預計於盛產期打造不手軟一次使用超過三顆愛文芒果製作、光果肉就重達600克的超狂1000cc「愛文芒果冰沙最大杯」。
他現場分享台灣雖是水果王國，但若說要製成果汁，需要首選風味明確的水果，像蓮霧、棗子等就比較不適合。過去他們也發揮創意將彰化芭樂加上屏東九如的檸檬，不僅打造整杯果汁含量極高的芭樂檸檬，且喝得到有「維他命C之王」美稱的芭樂濃稠顆粒感，同時帶有檸檬清香。
業者老實說，2019年前所有產品都是「現榨」，爾後為了能幫助農民在產量最大的同時，也能夠保持最佳水果品質，便開始使用初級加工製作，讓部分水果在量產時，於第一線產地便找加工廠即時處理先切後冷藏，也因此能夠延長水果商品的販售時間，目前大家最愛的草莓、芒果，便能因此更不受當季所限。
總經理邱瑞堂便親自揭秘，在大苑子店內新鮮現榨的是愛文芒果冰沙，若是透過初級加工過的會取名「戀夏」，譬如戀夏愛文翡翠；而「雪藏」時光，則顯示了將草莓系列飲品，經過初級加工而保留的誘人滋味，猶如雪藏。從商品名稱就能輕易分辨是否為新鮮現榨，原來飲品跟創辦人同樣擁有100％誠實的直爽個性啊。