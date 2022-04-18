全國第一家多元智慧加油站在台南 前鋒站達成碳中和目標

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中油前鋒路站為黃金級綠建築，集合屋頂型太陽能及天然氣燃料電池兩種發電系統，輔以台電電網，透過釩液流電池及鈦酸鋰電池兩大儲能系統進行調節，達到節能減碳效果。110年度依實際監測結果，前鋒路站多元智慧能源系統可達約25噸CO2節能減碳量，110年12月底前鋒路站啟動溫室氣體盤查與組織碳中和程序、111年2月取得「ISO 14064溫室氣體盤查證書」，之後透過國際具公信力之「自願碳抵換管理平台」Gold Standard購買在地碳權(彰濱風力發電)，在地抵換，依PAS 2060規範完成碳中和。
今日的授證儀式台南市長黃偉哲及經濟部、環保署等單位親臨見證，由BSI 英國標準協會-東北亞區總經理蒲樹盛頒證，台灣中油董事長李順欽代表受證。黃偉哲表示，當他任職立法委員時曾經質詢當時的經濟部長，既然能源有終結的一天，那中油將來要賣什麼？現在大家看到了中油同仁們努力的痕跡，2019年2月14日，那時的董事長戴謙，也是現在的副市長，於前峰路站做了多元能源的示範。民眾都看到台灣中油不是紙上計畫，而是真正落實做，而且做得最好，感謝中油的努力。
為達到2050年淨零碳排目標，中油從生產端到銷售端也規劃朝「優油」、「減碳」及「潔淨能源」三大目標，全面加速轉型升級。109年起進口碳中和液化天然氣並於次(110)年與台積電簽訂「天然氣碳中和計畫合作意向書(MOU)」，110年進口碳中和乙烯，這是台灣首次也是全球首例。111年和國際知名油公司簽署碳中和原油之MOU，將完成採購第一批碳中和原油。台灣中油指出，所謂的組織碳中和，以前鋒路站為例，利用ISO 14064-1標準進行溫室氣體盤查後，取得前鋒路站於特定期間的營運設備及工作人員等產生之溫室氣體排放量後，藉由減碳措施及碳抵換等來抵銷其排放量，進而達到零排放的目標。