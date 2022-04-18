全國第一家多元智慧加油站在台南 前鋒站達成碳中和目標

台灣中油位於台南的前鋒路站為全國第一座多元智慧能源碳中和加油站，也是全球第一座採用 PAS 2060 規範，且經 BSI 英國標準協會進行第三方查證完成的組織碳中和加油站。今 (18) 日台灣中油公司宣告台南前鋒路加油站達成 110 年度組織碳中和目標，並舉辦「加油碳中和，中油衝前鋒」組織碳中和授證儀式。

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中油前鋒路站為黃金級綠建築，集合屋頂型太陽能及天然氣燃料電池兩種發電系統，輔以台電電網，透過釩液流電池及鈦酸鋰電池兩大儲能系統進行調節，達到節能減碳效果。 110 年度依實際監測結果，前鋒路站多元智慧能源系統可達約 25 噸 CO2 節能減碳量， 110 年 12 月底前鋒路站啟動溫室氣體盤查與組織碳中和程序、 111 年 2 月取得「 ISO 14064 溫室氣體盤查證書」，之後透過國際具公信力之「自願碳抵換管理平台」 Gold Standard 購買在地碳權 ( 彰濱風力發電 ) ，在地抵換，依 PAS 2060 規範完成碳中和。

今日的授證儀式台南市長黃偉哲及經濟部、環保署等單位親臨見證，由 BSI 英國標準協會 - 東北亞區總經理蒲樹盛頒證，台灣中油董事長李順欽代表受證。黃偉哲表示，當他任職立法委員時曾經質詢當時的經濟部長，既然能源有終結的一天，那中油將來要賣什麼？現在大家看到了中油同仁們努力的痕跡， 2019 年 2 月 14 日，那時的董事長戴謙，也是現在的副市長，於前峰路站做了多元能源的示範。民眾都看到台灣中油不是紙上計畫，而是真正落實做，而且做得最好，感謝中油的努力。

▲台南市長黃偉(右二)見證授證儀式，BSI 英國標準協會-東北亞區總經理蒲樹盛(左三)頒證給台灣中油董事長李順欽(右三)（圖／記者林怡孜攝，2022,04,18）

▲台南市長黃偉哲(右二)見證授證儀式，BSI 英國標準協會-東北亞區總經理蒲樹盛(左三)頒證給台灣中油董事長李順欽(右三)（圖／記者林怡孜攝，2022,04,18）