全台將達300萬人確診？陳秀熙推估：醫療量能足以因應
疫情不斷變化，近期我國確診人數日日突破歷史高峰，指揮中心指揮官陳時中日前也預估，全台此次疫情感染率將達到15%、逾300萬人確診；面對近期捲土重來的疫情，到底醫療量能要如何調整備戰？台大公衛學者陳秀熙今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪說明，300萬的確診人數是從國際疫情推算，未來還會有口服藥物、持續接種疫苗等變因介入，並不是全台將真的會有那麼多確診者，以5千張的專責病床、150張專責加護病房（ICU）便足以因應。
陳時中日前表示，綜合台灣的防疫經驗和國際疫情變化，預估我國染疫率將達到15%，也就是全台累計確診將有300萬人。此話一出引發討論，外界憂心香港醫療量能崩潰狀況將會在台灣上演，對此，陳秀熙說：「這個300萬人的預估值，不是說我們真的會有那麼多確診者，而是我們在各項防疫物資、醫療量能準備上預備的參考值。」
陳秀熙進一步解釋，疫情持續在變化，但防疫措施和疫苗接種、口服藥進口也是，15%染疫率是在對照各國疫況下評估，台灣的狀況會與紐西蘭類似，「我認為我們有5千張的專責病床、150張專責ICU應該就是夠的。」
陳秀熙指出，在台灣無法提升疫苗施打的情況下，至4月30日住院需求上限為4515人、ICU需求上限為130人、死亡警戒值為28人，但如果第三劑疫苗施打提升20%，則住院及ICU需求上限分別下降至2,245人及58人，死亡警戒值為13人。
而300萬確診也是一個預警數字，陳秀熙提醒，對於沒有接種疫苗的人、沒有接種完3劑疫苗的人，面對高傳播率的變種病毒，在外的社交、群聚活動可能就需要多小心或是盡量避免，不過接下來就會持續朝著新常態生活的模式進行。
※【NOWnews 今日新聞
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