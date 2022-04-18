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新台幣「29字頭」還可買美元嗎？專家點出布局時間點

▲新台幣兌美元貶破29元，此時還適合進場買美元嗎？專家表示4月下旬新台幣有機會貶多拉回，此時可進場布局。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元貶破29元，此時還適合進場買美元嗎？專家表示4月下旬新台幣有機會貶多拉回，此時可進場布局。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-18 17:39:27

台北股、匯市今（18）日同步收跌，新台幣兌美元在上周貶破29元大關後，有短暫回到「28字頭」，但今日再貶6.8分，收在29.186兌1美元元。由於市場預期美國聯準會（Fed）將加速升息並縮表，美元仍看漲，只是現在新台幣已來到29元，還可進場買美元嗎？台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，短線新台幣是有超貶，加上本來4月下旬上市櫃公司及出口商就有結匯壓力，可趁新台幣貶多拉回至29元以下進場布局，但市場預期新台幣整理後會再貶回「29字頭」。

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新台幣兌美元4月11日收盤貶破了29元，市場擔心「29字頭」恐成新常態，並加重國內通膨壓力。雖然中央銀行總裁楊金龍面對立委質詢時表示，貶值只是暫時的，還說新台幣不會成為亞洲最弱貨幣，新台兌美元確實也出現反彈，盤中曾回到「28字頭」，但收盤還是都沒有站回「28字頭」，今日在台股跌逾百點下，新台幣兌美元也貶6.8分，收貶在29.186元。

由於美元指數已破100，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，美元指數有機會再向103挺進，尤其美國5月可能升息2碼加縮表，在貨幣政策緊縮下，台灣央行每季才開會一次，因此美元仍有3%以上獲利空間，加上「類定存」在意的主要是利率，如果美國聯準會今年5、6月都升2碼，美元存款利率一定會超過新台幣，在利差及匯差吸引下，大家還是會選美元。

只是，新台幣已貶破29元，此時還可以布局美元嗎？陳有忠認為，新台幣短線確實有超貶情況，因此上周台股反彈時，新台幣也跟著回升至「28字頭」，即便現在又回到29元以上價位，但4月下旬上市櫃公司要做財報，加上今年第1季出口表現還不錯，仍有大額貿易順差，出口商也滿手美元，月底也有結匯壓力，29元以上較有意願拋匯，因此，4月下旬新台幣仍有機會貶多拉回至29元以下，這時就可趁機回補美元。

至於「29字頭」會不會成新常態？陳有忠說，連央行總裁都說很難預測，但市場預期美元仍會續漲之下，中長期看起來新台幣貶勢形成，還是會比較偏貶，尤其俄烏戰事短期也很難平熄，對股市是負面因素，也會動搖外資持股信心，若台股跌勢若止不住，新台幣恐是易貶難升。

陳有忠還提到，一般來說，每年第2季也是台灣出口淡季，相對出口商賣匯沒那麼多，因此新台幣匯價本來也會比較偏貶。此外。他也提醒，美元在6月後可能出現大轉折，在美國加速升息後，其他國家央行勢必跟著，屆時美元就可能利多出盡，大家轉而聚焦與其他貨幣。

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