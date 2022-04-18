北市確診暴增！衛生局再公布14張足跡圖

台北市新冠肺炎確診病例持續增加，今（18）日又新增270例本土確診案例，而台北市衛生局公佈的確診足跡也持續增加，今日下午就一連公布了14張確診案例的足跡圖，衛生局也呼籲有前往足跡點的民眾，應注意自身健康狀況。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台北市政府衛生局公布COVID-19案31463、32072、32477、33224、33407、33416、33419、33421、33422、33934、34262、34264、34277、34577共14張於台北市公共場域足跡，北市衛生局提醒曾造訪與確診者足跡相同場域之民眾，加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等症狀，先使用家用快篩採檢，也可至本市7家社區採檢站或醫療機構就醫，如有相關問題可撥打1922或台北市防疫專線02-23753782詢問。▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）▲台北市衛生局18日下午一連公布14張確診足跡圖。（圖／台北市衛生局提供）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 高雄今增27例 確診者去過麥當勞、好樂迪估月底單日確診破萬 藍黨團：陳時中只有選情超前部署解隔條件放寬！輕症確診者 最短4天「二採陰」可返家