抽獎型玩具誰最夯？扭蛋讓人轉不停　它一抽入魂就怕臭手

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而由日本公司推出的「一番賞」獎項豐富，強調「每抽必中」，類型涵蓋動漫、電影、日劇、偶像明星等，就連童年零食「愉快動物餅」（ギンビス たべっ子どうぶつ）母公司 GINBIS 90 周年，也推出一番賞，大獎更有超可愛的動物餅抱枕。
而對於公仔、模型收藏家來說，一番賞中前幾個英文字母，向來都是炙手可熱的夯物，日前有網友好奇「一番賞的獎品有何價值？」，引來不少玩家回應「有一些是買不到的限量版，衝著這點就會想去抽」、「如果有異色版、限定配件，就蠻值得的啦」。但台灣代理版一抽260元至350元不等的一番賞，相較於日本超商直抽，價格仍是偏高。究竟是可以成為一抽入魂的「歐洲人」、還是成為20抽只能收集滿滿「資料夾」、「毛巾」的「非洲人」，可就真的考驗人品了。
另外，「盒玩」與「食玩」也是許多網友的討論重點，這類型盲盒保留扭蛋性質，但因為盒裝空間較大，因此內容物往往更為多元、精緻，其中就有人提到「集滿的盒玩擺出來一排，超有成就感的」、「超愛食玩，吃糖果還能收集玩具」等，較為特別的是由於有些盒玩、食玩是透明包裝，可以直接選擇喜愛的產品，對於總是「臭手」抽到重複品項的民眾來說，是十分強大的誘因。
討論度最高的扭蛋中，又以哪些內容物受到網友的喜愛呢？觀察網路聲量以「模型公仔」、「吊飾」最受熱議，由於小巧可愛，往往讓小朋友愛不釋手。 此外，「場景」類型的扭蛋則因為能透過每顆不同的扭蛋組合，打造出屬於自己的迷你世界而吸引到不少微型收藏家的討論關注，其中就有網友分享自己的微型咖啡廳場景戰利品，小型世界讓其他人直呼「太療癒了吧」、「心臟快受不了了」。
除了超商、百貨公司內處處皆是的扭蛋機，許多連鎖玩具店、台隆手創館也有提供盒玩、代理一番賞，每每在新貨落地便出現秒殺、排隊潮，這些抽獎類玩具即便無法指定內容物，但純靠運氣，但也是因為這樣的不確定性與期待感，加上運氣好時，可以撿到別人的尾刀，才更會讓人欲罷不能！