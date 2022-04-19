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抽獎型玩具誰最夯？扭蛋讓人轉不停　它一抽入魂就怕臭手

▲考驗人品的一番賞、與被稱為「盒裝扭蛋」的盒玩等，這類抽獎型玩具最引人入勝的，就是永遠不知道會抽中什麼。（圖／讀者提供）
▲考驗人品的一番賞、與被稱為「盒裝扭蛋」的盒玩等，這類抽獎型玩具最引人入勝的，就是永遠不知道會抽中什麼。（圖／讀者提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-04-19 07:00:00

近來日本動漫各類大作推陳出新，無論是熱血王道長青樹《海賊王》、《七龍珠》；還是新時代潮流《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，都持續颳起粉絲們討論以及二創，周邊商品更是雨後春筍般問世。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「抽獎型玩具」話題的網路聲量表現，包括最常見的扭蛋、考驗人品的一番賞、與被稱為「盒裝扭蛋」的盒玩等，看似琳瑯滿目的種類，究竟有何特色、吸引人之處呢？

 

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▲網路聲量排行TOP4抽獎類玩具。（圖／Social Lab社群實驗室）
▲網路聲量排行TOP4抽獎類玩具。（圖／Social Lab社群實驗室）
當提到抽獎玩具時，許多人第一個聯想到的便是在台灣街頭巷尾極為普遍的「扭蛋」，大多數只需投下銅板價，就能同時體會抽獎與收集的樂趣，算是最平易近人而普遍的抽獎遊戲，喜愛扭蛋的網友便說「蠻享受那個轉的過程，有種驚喜的感覺」，可見民眾對於「扭蛋」的喜愛，十分享受「扭」的樂趣。

而由日本公司推出的「一番賞」獎項豐富，強調「每抽必中」，類型涵蓋動漫、電影、日劇、偶像明星等，就連童年零食「愉快動物餅」（ギンビス たべっ子どうぶつ）母公司 GINBIS 90 周年，也推出一番賞，大獎更有超可愛的動物餅抱枕。
 

▲一番賞。（圖／讀者提供）
▲日前有網友好奇「一番賞的獎品有何價值？」，引來不少玩家回應「有一些是買不到的限量版，衝著這點就會想去抽」。（圖／讀者提供）
而對於公仔、模型收藏家來說，一番賞中前幾個英文字母，向來都是炙手可熱的夯物，日前有網友好奇「一番賞的獎品有何價值？」，引來不少玩家回應「有一些是買不到的限量版，衝著這點就會想去抽」、「如果有異色版、限定配件，就蠻值得的啦」。但台灣代理版一抽260元至350元不等的一番賞，相較於日本超商直抽，價格仍是偏高。究竟是可以成為一抽入魂的「歐洲人」、還是成為20抽只能收集滿滿「資料夾」、「毛巾」的「非洲人」，可就真的考驗人品了。

另外，「盒玩」與「食玩」也是許多網友的討論重點，這類型盲盒保留扭蛋性質，但因為盒裝空間較大，因此內容物往往更為多元、精緻，其中就有人提到「集滿的盒玩擺出來一排，超有成就感的」、「超愛食玩，吃糖果還能收集玩具」等，較為特別的是由於有些盒玩、食玩是透明包裝，可以直接選擇喜愛的產品，對於總是「臭手」抽到重複品項的民眾來說，是十分強大的誘因。

討論度最高的扭蛋中，又以哪些內容物受到網友的喜愛呢？觀察網路聲量以「模型公仔」、「吊飾」最受熱議，由於小巧可愛，往往讓小朋友愛不釋手。 此外，「場景」類型的扭蛋則因為能透過每顆不同的扭蛋組合，打造出屬於自己的迷你世界而吸引到不少微型收藏家的討論關注，其中就有網友分享自己的微型咖啡廳場景戰利品，小型世界讓其他人直呼「太療癒了吧」、「心臟快受不了了」。

除了超商、百貨公司內處處皆是的扭蛋機，許多連鎖玩具店、台隆手創館也有提供盒玩、代理一番賞，每每在新貨落地便出現秒殺、排隊潮，這些抽獎類玩具即便無法指定內容物，但純靠運氣，但也是因為這樣的不確定性與期待感，加上運氣好時，可以撿到別人的尾刀，才更會讓人欲罷不能！
 

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