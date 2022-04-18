美國會議員訪台警告勿挑釁中國？外交部駁斥：扭曲發言

美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）14與15日率資深美國參眾議員團訪台，有學者分析指出，該代表團向我方高層表達美國無意與中國衝突，也警告台灣不要挑釁大陸。對此，外交部今（18）日駁斥，相關陳述及個人解讀與事實根本不符。對這名學者錯誤引述及扭曲美國議員們的發言，外交部感到高度遺憾並嚴正駁斥相關不實言論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 外交部發布新聞稿指出，美國聯邦參議院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）在台灣期間曾明確指出，「我們和台灣一樣，不尋求與中國衝突（We don’t seek conflicts with China, as Taiwan does not seek conflict with China）」。孟南德茲的發言僅陳述台灣及美國均無意尋求與中國衝突，並沒有警告台灣的意思，而是在凸顯美國堅定捍衛民主台灣及中國專制政權蓄意破壞國際秩序的事實。外交部指出，美國參議員的談話，卻遭國內有心人士刻意扭曲事實，錯誤解讀為美國國會議員意在警告台灣不要挑釁中國。這不僅是散播錯假訊息，其扭曲參議員的發言原義，更是不尊重來訪的美國友人。外交部表示，中國共產黨極權政府相關部門連日針對美國國會議員團訪台發表荒謬評論，已經不足為奇；如今國內某些學者在媒體發表完全不符事實的偏執評論，其錯誤認知容易造成民眾誤導。外交部高度關切有根本事實錯誤的言論，提醒民眾勿輕信不實訊息，也要隨時注意中國假借代理人在台灣發動的認知作戰。美參議員嗆中俄！葛瑞姆：團結美國挺台比我們貢獻多 張子敬率團出席「我們的海洋大會」 從帛琉返國4人確診入侵烏克蘭受挫！國防智庫曝俄羅斯空軍表現差原因