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方念華渴望靠「解情關」圓夢　遇到律師後才有所體悟

▲方念華（左）渴望靠解情關圓夢，遇到律師賴芳玉（右）有所體悟。（圖／TVBS提供）
▲方念華（左）渴望靠解情關圓夢，遇到律師賴芳玉（右）有所體悟。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-19 07:30:00

從事電視工作30多年的主播方念華今年接下人生第一次「跨媒體」挑戰，攜手曾處理許多名人婚姻問題的家事律師賴芳玉，主持YouTube影音節目《不愛就散》。方念華表示從事電視工作以來，其實一直想做與「情關」相關的節目，有這樣的想法與她的人生經驗有關，表示牽涉到男女感情的相處，有許多「情」的關卡，她觀察發現身邊的人「情感狀態穩定了，人生就會相對安穩」，因此希望能製作一個類似「解情關」的節目。

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▲方念華接下新節目《FOCUS 360》。（圖／TVBS提供）
▲方念華希望能製作一個類似「解情關」的節目。（圖／TVBS提供）
然而這樣的想法一直放在心裡卻不敢貿然執行，直到遇到賴芳玉律師，她才決定跨出這一步，方念華表示，先前在《TVBS看板人物》專訪賴芳玉時，賴律師會透過30年家事律師的執業經驗，從個案的源頭完整理解婚姻觸礁的原因，而非片面評斷情關中的是非對錯，「這樣的完整理解力是非常可貴的」，也成為2人合作的契機，方念華笑說：「人對了，事就對了！」  

▲方念華遇到賴芳玉律師時，決定跨出舒適圈開新節目。（圖／TVBS提供）
▲方念華遇到賴芳玉律師時，決定跨出舒適圈開新節目。（圖／TVBS提供）
看過各種千奇百怪離婚案例的賴芳玉，也常有恨鐵不成鋼之感，認為「婚姻都這樣了為什麼還不離婚」，她以首集節目中提到的案件為例，當事者是全職家庭主婦，在世人的眼中就是個完美的賢妻良母，丈夫不但外遇還高調將小三帶回家，要求元配、小三同住一屋簷下，個案卻堅持「不離不棄」，找律師不是要離婚，只是希望不要讓小三進家門。

在賴芳玉經手的案件中，這樣「不離不棄」的個案其實很多，甚至有當事者容忍到最後卻換來重度憂鬱，她無奈表示：「當事人為了挽回眼前不愛的關係，扭曲自己原有的樣子。」身為律師即使遺憾心疼，卻也無法替當事人做決定，30年的家事案例經驗也讓賴芳玉體悟如何愛自己、明白愛的意義，最後也提醒：「完整比完美更重要」，千萬不要為了追求完美婚姻，而讓自己落入殘破不堪的窘境。
 

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