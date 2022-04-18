台南五月音樂季 獨立音樂節4/30,5/1虎頭埤熱力開唱

邁入第 21 屆的「 2022 Tainan May Jam 台南五月音樂季」將於 4 月 30 日及 5 月 1 日 ( 本週六、日 ) 於新化虎頭埤風景區舉辦，市府今 (18) 日舉辦活動記者會。

5 月音樂季創辦創辦人 Axel 致詞時表示，感謝台南市政府觀光旅遊局、文化局及新化區公所每年的大力協助與支持，讓活動可以持續在景色優美的虎頭埤風景區舉行。今年共有 90 組樂團報名，已選出 28 組來自各國的表演團隊及獨立樂團接力演出，要帶給大家最棒的表演。其中原住民樂團 - 追風少女於 2021 年入圍第 32 屆金曲獎最佳唱組合，另外也安排了藝文活動 ( 包括雙人特技瑜伽、愛之手按摩工作坊、木製卡祖笛、非洲鼓、純植物防蚊香塔等工作坊 ) 、手摺造型氣球、即興表演，歡迎大家 4 月 30 日 -5 月 1 日一起到虎頭埤聽音樂、享受美好的大自然洗禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市長黃偉哲表示，感謝來自德國卻這麼熱愛台南的 Axel( 孫和平 ) ， 20 多年來持續推動這可以交流、放鬆，號稱「全台最堅持的獨立音樂節」。本次活動除集結許多居住於台灣的外國優秀音樂表演者共同演出外，為更深入新化在地文化特色與傳承。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，春光明媚氣候宜人的 5 、 6 月正是適合走訪台南的季節，鼓勵大家入住台南，慢遊台南。五月音樂季是專屬台南五月的音樂活動，在地樂團與在台南的國際表演團隊一起交流，每年均吸引許多外國朋友共襄盛舉。在大自然懷抱下，悠閒的席地或坐或臥，用無國界的音樂演出進行最直接的城市外交，尤其在防疫期間不失為最保持社交距離的活動了。此外， 5 月 1 日在虎頭埤露營區也安排了攀樹活動 ( 挑戰場次每人新臺幣 800 元、體驗場次每人新臺幣 300 元 ) ，歡迎有興趣的民眾上網 (https://forms.gle/fkVnSDUmWr4SfNsQ8) 查詢及報名。

▲5月1日於虎頭埤風景區的露營區也安排了攀樹活動，好玩有趣，採預約報名（圖／台南觀旅局提供）