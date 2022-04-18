台南五月音樂季 獨立音樂節4/30,5/1虎頭埤熱力開唱

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台南市長黃偉哲表示，感謝來自德國卻這麼熱愛台南的Axel(孫和平)，20多年來持續推動這可以交流、放鬆，號稱「全台最堅持的獨立音樂節」。本次活動除集結許多居住於台灣的外國優秀音樂表演者共同演出外，為更深入新化在地文化特色與傳承。
觀光旅遊局局長郭貞慧表示，春光明媚氣候宜人的5、6月正是適合走訪台南的季節，鼓勵大家入住台南，慢遊台南。五月音樂季是專屬台南五月的音樂活動，在地樂團與在台南的國際表演團隊一起交流，每年均吸引許多外國朋友共襄盛舉。在大自然懷抱下，悠閒的席地或坐或臥，用無國界的音樂演出進行最直接的城市外交，尤其在防疫期間不失為最保持社交距離的活動了。此外，5月1日在虎頭埤露營區也安排了攀樹活動(挑戰場次每人新臺幣800元、體驗場次每人新臺幣300元)，歡迎有興趣的民眾上網(https://forms.gle/fkVnSDUmWr4SfNsQ8)查詢及報名。
活動兩日每逢12:00~20:00整點，於台南公園(北門路)有往返虎頭埤活動現場的免費接駁巴士可搭乘。更多活動資訊請至台南旅遊網(www.twtainan.net)或台南五月音樂季官網(www.mayjam.com)查詢。