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台南五月音樂季 獨立音樂節4/30,5/1虎頭埤熱力開唱

▲台南市長黃偉哲邀請大家來台南參加五月音樂季，一起支持原創好音樂（圖／記者林怡孜攝，2022,04,18）
▲台南市長黃偉哲邀請大家來台南參加五月音樂季，一起支持原創好音樂（圖／記者林怡孜攝，2022,04,18）

記者林怡孜/台南報導

2022-04-18 17:34:41

邁入第21屆的「2022 Tainan May Jam台南五月音樂季」將於430日及51(本週六、日)於新化虎頭埤風景區舉辦，市府今(18)日舉辦活動記者會。5月音樂季創辦創辦人Axel致詞時表示，感謝台南市政府觀光旅遊局、文化局及新化區公所每年的大力協助與支持，讓活動可以持續在景色優美的虎頭埤風景區舉行。今年共有90組樂團報名，已選出28組來自各國的表演團隊及獨立樂團接力演出，要帶給大家最棒的表演。其中原住民樂團-追風少女於2021年入圍第32屆金曲獎最佳唱組合，另外也安排了藝文活動(包括雙人特技瑜伽、愛之手按摩工作坊、木製卡祖笛、非洲鼓、純植物防蚊香塔等工作坊)、手摺造型氣球、即興表演，歡迎大家430-51日一起到虎頭埤聽音樂、享受美好的大自然洗禮。

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台南市長黃偉哲表示，感謝來自德國卻這麼熱愛台南的Axel(孫和平)20多年來持續推動這可以交流、放鬆，號稱「全台最堅持的獨立音樂節」。本次活動除集結許多居住於台灣的外國優秀音樂表演者共同演出外，為更深入新化在地文化特色與傳承。


觀光旅遊局局長郭貞慧表示，春光明媚氣候宜人的56月正是適合走訪台南的季節，鼓勵大家入住台南，慢遊台南。五月音樂季是專屬台南五月的音樂活動，在地樂團與在台南的國際表演團隊一起交流，每年均吸引許多外國朋友共襄盛舉。在大自然懷抱下，悠閒的席地或坐或臥，用無國界的音樂演出進行最直接的城市外交，尤其在防疫期間不失為最保持社交距離的活動了。此外，51日在虎頭埤露營區也安排了攀樹活動(挑戰場次每人新臺幣800元、體驗場次每人新臺幣300)，歡迎有興趣的民眾上網(https://forms.gle/fkVnSDUmWr4SfNsQ8)查詢及報名。

▲5月1日於虎頭埤風景區的露營區也安排了攀樹活動，好玩有趣，採預約報名（圖／台南觀旅局提供）
▲5月1日於虎頭埤風景區的露營區也安排了攀樹活動，好玩有趣，採預約報名（圖／台南觀旅局提供）
活動兩日每逢12:00~20:00整點，於台南公園(北門路)有往返虎頭埤活動現場的免費接駁巴士可搭乘。更多活動資訊請至台南旅遊網(www.twtainan.net)或台南五月音樂季官網(www.mayjam.com)查詢。

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