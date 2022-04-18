雨神又來！「華南雲雨區」明下午殺到 2大降雨熱區曝光
今（18）日全台各地大多為多雲時陰的天氣，但明（19）日下半天起將有明顯轉變！中央氣象局指出，受到華南雲雨區東移影響，明日從白天開始，中部以北及東半部地區、中南部山區將陸續轉為有短暫雨的天氣，尤其下午過後雲系主題慢慢移入，北台灣降雨會越晚越明顯，提醒民眾外出記得要攜帶雨具，這波不穩定的天氣會一直持續到週四（4/21），主要以迎風面的北部及東半部地區降雨為主，至於週五過後到下週一（4/22~4/25）各地天氣回穩，週末全台高溫都上看攝氏30度以上，中南部地區高溫更可達攝氏33度，天氣感受會比較悶熱，民眾安排戶外活動要留意天氣變化。
氣象局預報員黃恩鴻指出，明日到週三（4/20）清晨持續受到東北季風影響，北部及東北部地區天氣偏涼，預估高溫僅攝氏20到23度左右，早晚低溫約攝氏18到19度，中南部地區影響不大，白天高溫仍有攝氏27到30度。預估這波東北季風到週三白天就會慢慢減弱，屆時北台灣氣溫會逐日回升，但早晚仍然稍涼，民眾早出晚歸要注意保暖。
黃恩鴻說，比較明顯的天氣變化是受到華南雲雨區東移影響，明日白天中部以北及東半部地區就會斷斷續續有短暫陣雨出現，到了下午開始主要雲系移入後，中部以北地區降雨會變得更持續且明顯，南部地區則維持多雲的天氣。直到週三白天起雨勢才會逐漸趨緩，不過因為水氣仍多，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲。
不過週三空檔時間並不長，週三晚間起到週四又有一道微弱鋒面掠過北部海面，主要影響範圍在北部及東半部地區將有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有有零星短暫陣雨。直到週五起迎風面的降雨才會明顯趨緩，各地大多恢復多雲的天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，稍微穩定的天氣可持續到下週一。
黃恩鴻提醒，雖然週五起到下週一各地大多為多雲，但因為殘餘水氣仍多，天氣並不晴朗，加上氣溫快速回暖，民眾感受上會比較偏悶熱一些，外出活動要注意多補充水分。