NOW早報／不只台灣開放兒童打莫德納！國外疫苗政策曝光

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台灣迎來新一波疫情升溫，更傳出首例2歲幼童重症案例令家長相當焦慮。目前國內約有120萬名6至11歲兒童符合兒童疫苗接種資格，接種品牌為莫德納，兒童施打疫苗分2劑，每劑0.25毫升，是成人劑量的一半，兩劑需間隔28天。
事實上，國外注射兒童疫苗者多為5至11歲，台灣之所以會選擇6至11歲是因為莫德納的臨床研究資料是6至11歲，BNT才是5至11歲；綜觀全球，核准輝瑞BNT兒童版疫苗的國家包含美國、日本、韓國、新加坡、德義法等歐盟各國都陸續開放施打；英國、加拿大、澳洲則同時開放莫德納、BNT疫苗的施打。
●各國施打兒童疫苗現況
美國：輝瑞BNT兒童版疫苗
自去年11月開放5歲至11歲兒童接種，劑量為成人的1/3，美國CDC建議兒童族群接種2劑疫苗，第二劑間隔3至8週；截至上周二（12日）前，該族群已有34.8％人口完成第1劑接種，28.1％完成2劑接種。
日本：輝瑞BNT兒童版
自今年2月下旬開放5至11歲兒童接種，劑量為成人的1/3，日本厚生勞動省建議2劑間隔3周；《富士新聞網》引述輝瑞海外臨床試驗結果，該疫苗對5至11歲孩童有效性高達90.7%，並指出日本國內感染人數占總人口的2/3，但死亡率大幅下降，民眾生活逐漸走向與病毒共存。
韓國：輝瑞BNT兒童版
自今年4月1日開放5歲至11歲兒童施打，劑量為成人的1/3，韓國中央防疫對策本部建議接種需間隔8周；由於韓國2月爆發的疫情使兒童確診數暴增，占總確診人口的15％，9歲以下兒童更是累計有半數都曾染疫，因此韓國政府力推施打兒童疫苗，目前全國疫苗完整接種率已高達86％，進入與病毒共存模式。
新加坡：輝瑞BNT兒童版
自去年12月底開放5至11歲兒童接種，劑量為成人的1/3，新加坡衛生部建議2劑疫苗間隔21天；新加坡截至1月為止有超過1萬7000名12歲以下孩童受感染，其中15%需住院治療，1月初新加坡疫情中，兒童成為主要的受感染群體，衛生部長建議及時接種兒童用疫苗，避免感染之後變成重症。
英國：輝瑞BNT兒童版、莫德納半劑
英國過去僅開放放患有特殊疾病的兒童群族接種疫苗，但在2月宣布擴大推動兒童新冠疫苗接種，自4月起開放5至11歲施打BNT兒童版疫苗，建議2劑間隔至少8至12週；4月14日起開放6歲以上的兒童施打莫德納，劑量為成人的1/2，建議2劑需間隔4週；英國兒童感染率自去年聖誕假期至今年1月為止不斷累積，英國疫苗接種與免疫諮詢小組（JCVI）表示，截至今年初有超過85％的5至11歲的兒童染疫。
歐洲藥品管理局（EMA）：輝瑞BNT疫苗、莫德納半劑
除瑞典以外，歐洲各國已陸續開放兒童族群施打疫苗，自2021年11月起歐盟批准5至11歲兒童施打BNT疫苗，建議2劑至少需間隔3週；自今年3月宣布批准6至11歲兒童施打莫德納疫苗，劑量為成人的1/2，建議2劑相隔4週；根據歐盟CDC官方統計，截至上周三（13日）為止，5至9歲族群中約有18.5％至少接種1劑疫苗，10至14歲族群中則有40.2％至少接種1劑疫苗。
澳洲：輝瑞BNT疫苗、莫德納半劑
自2月17日起開放施打莫德納疫苗，24日澳洲衛生部更放鬆原先12歲以上的限制，開放6歲以上兒童全面施打莫德納疫苗、5歲以上的兒童則可以施打BNT兒童版疫苗；澳洲自今年1月批准兒童施打疫苗以來，截至2月為止5至11歲兒童有近50%接種第1劑疫苗。
●各國兒童施打疫苗後續狀況、不良反應與看法
美國自輝瑞兒童疫苗緊急授權通過以來，截至去年12月30日施打的900萬劑中僅出現少數嚴重不良反應，常見症狀為發燒及嘔吐，美國CDC報告另指有11起心肌炎症狀，但當時已有7例於報告發布時康復。《紐約時報》分析指出，美國FDA至今未授權未成年人接種莫德納疫苗的原因在於，FDA希望莫德納提供更多罕見副作用心肌炎的相關研究數據。
新加坡衛生部長王乙康表示，據統計，孩童注射新冠疫苗後，患上心肌炎的機率，是每百萬例中有1例；但孩童一旦染疫，患上心肌炎機率則是每百萬例中有450例。同時，孩童接種疫苗後，可將出現症狀的風險，降低9成。
澳洲衛生部則表示，臨床實驗證明莫德納的確會引發兒童較強的免疫反應，不過大多數副作用程度較輕微與短期，相當類似接種輝瑞疫苗兒童所經歷的免疫反應。
瑞典則在今年1月表示，由於兒童染疫重症風險非常低，施打疫苗好處並未大於風險，因此暫不考慮跟上歐盟諸國開放兒童疫苗的腳步，僅建議患有肺病、氣喘等疾病的兒童施打。
中國則在去年6月就開始批准3至17歲兒童接種科興疫苗，是全球第一個批准這個年齡階層接種疫苗的國家，截至2021年11月為止，已經有8400萬名兒童完成2劑的新冠疫苗接種；香港則在去年11月就建議替3歲以上兒童施打疫苗，直到今年2月Omicron疫情全面升溫才正式開打科興疫苗。
今日天氣／今早晚低溫18度 中部以北越晚雨勢越明顯
根據中央氣象局預報，今（19）日台灣仍受東北季風影響，各地早晚較涼；另外因華南雲雨區東移，水氣增多，中部以北及東半部降雨機率增加，且各山區也會有降雨的情形，上午時以多雲偶飄雨為主，但隨時間越晚降雨情況越明顯，北部地區的降雨較持續，整日為陰雨的天氣，外出建議攜帶雨具備用，至於南部地區影響較小，仍是多雲到晴的天氣。
而溫度方面，各地夜晚清晨低溫大多為18至20度，南部及台東略高一些，體感上稍有涼意；白天高溫在北部及宜花為21至23度，整日濕涼，中南部及台東則可以來到27至29度，感受舒適偏溫暖。
不公布足跡灌爆粉專 侯友宜：最重要的是要自我防疫
新北市政府宣布不再公佈確診者的足跡後，新北市政府的臉書粉專遭網友們灌爆；對此，新北市長侯友宜昨（18）日強調，個人自我防疫絕對遠超足跡的公布，有時足跡公布超過一定的量，意義就不是那麼重要了！
侯友宜表示，已經進入社區感染，中央又朝向邊境的開放，在選擇病毒共存的情況下，當匡列高風險，「其他地方就不危險嗎？」其他地區確診的個案數，未必會低於高風險的地區；最重要的是要自我防疫，勤洗手、戴口罩、量體溫，當確診數超過一定數量，公布足跡的意義就不再重要，重點是保有醫療量能。
副市長劉和然補充，去年不管是Alpha或Delta，新北一直是精準疫調，目標是清零，這次Omicron的病毒，3月7日看到中央的政策非常清楚，把邊境的檢疫從14天降為10天，開始採取邊境的開放，國家政策希望兼顧經濟、防疫與生活，與病毒共存，所以從新檢視足跡公布的政策，不能讓醫療的量能被衝垮。
劉和然認為，足跡的公布，是要讓民眾不要去高風險的地方，但當邊境開放，社區有非常多的隱藏傳播鏈，再公布足跡，會讓民眾誤以為只有足跡公布的地方比較危險，且一般的足跡當天就把場所清理完畢，三到四天後才公布足跡的實際效益不大；因此，新北務實的面對足跡，以專業逐步調整工作的內容。
大S多愛具俊曄？她22年前街頭跟蹤光頭 韓網狂讚癡情
大S和具俊曄閃婚後，對外保持低調，婚後首度到米其林餐廳RAW聚餐，終於被捕捉到同框畫面！不過，20多年前的大S可是為愛勇往直前，沒有在怕的，不但在節目《娛樂百分百》大方示愛，還飛往韓國會情郎，私下浪漫約會，一點都不隱藏愛意，韓國網友最近還挖出她和具俊曄分手後，在英國街頭上跟蹤一個光頭男子，相當癡情的舉動，讓網友們都笑翻了。
2000年中期，剛好大小S感情都面臨瓶頸，小S男友黃子佼和曾寶儀傳出緋聞，而大S則因被酷龍退通告，在節目上潸然淚下，和具俊曄被經紀公司逼迫分手，姊妹倆想轉換心情，揪好友范曉萱到英國遊學，當時在路上就巧遇一個陌生的光頭男子，大S看到與前男友相似的背影，一個箭步就緊跟在後，過程都被小S記錄下來。
小S邊拍邊說，「英國人頭還真光，你知道英國人很愛來這種很狠的頭，珊（大 S），妳跟他走在一起會怎樣」，大S就緊跟在光頭男後面，被小S狠虧「妳男朋友怎麼都不理妳」，雖然畫面僅有短短幾秒鐘，但大S分手後看到熟悉背影，還是忍不住跟上前的模樣，可說是相當深情。
最近這段畫面在韓國瘋傳，引發網路熱議，粉絲笑說大S和具俊曄被迫分手後，在路邊竟然隨便跟著一個光頭走，真的太可愛了，不少人留言表示「她真的很愛具俊曄」、「聽說具俊曄當時在台灣很有人氣」、「向著思念的光頭」，事隔20多年，杉菜終於吃到泡菜，為這段偶像劇戀情畫上圓滿句點。
上海資深軍醫不信清零 烙狠話「有本事清零我割腕謝罪」
中國官方堅持實施「動態清零」防控疫情，甚至喊出20日要徹底完成上海的社會面清零，然而國內許多專家學者卻抱持不同觀點，中國防疫專家繆曉輝教授更批評為了抗疫延伸的次要傷害已經超過新冠疫情本身的傷害，甚至點名多次跟著中央強調清零的防疫專家吳尊友和梁萬年，烙下狠話「你倆有本事清零了，我對著14億人割腕謝罪！」。
上海作為全球重要金融中心，在疫情急遽升溫下面臨的是重重封控亂象與龐大經濟損失，中國當局堅持的「動態清零」政策引發民眾強力反彈，就連有著解放軍軍醫系統背景、黨齡42年3個月的傳染病專家繆曉輝也看不下去，他表示自己近日每天都處於焦慮中，曾任上海市第二軍醫大學長征醫院前副院長，如今是海軍軍醫大學教授的他每天都在盡一己之力幫助身邊的人，「工作量遠遠大於正常上班的日子」。
繆曉輝表示，中央堅持的「清零派」總是揪著「躺平派」不放，但自始至終幾乎沒有專業人士說過或建議過要「躺平」，他思考著如何在其中取得平衡點，但每次發出一點科學的聲音，就立即就被「通知違規」而刪除發言，「那些故意『翻譯錯誤』、刻薄謾罵醫學專家、故意偷換概念、非專業人士搜集一堆撕裂的數據唬人、空喊口號而無任何實質性建議的文章，卻從來不被刪除？」
繆曉輝認為，按照北京當局清零的決心和手段，只會讓封控產生的損失超過新冠病毒帶來的破壞，他引述中國疾控中心在英國醫學雜誌BMJ發布的數據，指出疫情期間糖尿病死亡率增加83% 、自殺死亡率增加了66%，估算上海封控下糖尿病患的額外死亡人數恐高達2141例，醫療擠兌帶來的額外死亡將遠超感染Omicron的死亡率。
文章內繆曉輝點名當紅的中共「防疫權威」吳尊友和梁萬年，吳尊友是中國疾病預防控制中心的流行病學首席專家、梁萬年則是中共國家衛健委新冠疫情應對工作領導小組的專家組組長，兩人極力擁護當局的防疫政策，更異口同聲讚動態清零是上海、乃至全中國的最佳抗疫方案。
繆曉輝怒批，「掌握話語巨權的吳尊友和梁萬年，你們做過醫生們嗎？看過一個病人嗎？……你們倆有本事『清零』了，我對著14億人割腕謝罪」，文末更向兩人喊話「不要繼續誤導從第一到最後一個的14億人了！」。
然而中國官方仍不改其立場，不斷宣布中國具備清零能力，而繆曉輝點名吳尊友與梁萬年的文章卻迅速被微博刪除，只剩下「此內容因違規無法查看」的頁面。
九天玄女「唯一指定姐妹」爆紅！800英尺降落狂尬大甲媽
近日大甲媽遶境不少信徒沿路跟隨，17日於晚間11點半左右返回大甲鎮瀾宮安座，順利圓滿落幕，不過就在遶境這幾天，網路上出現一名「九天玄女唯一指定姐妹」大爆紅，短短五天吸引兩百五十萬信徒跟隨，不少人直呼「這真的太狂」、「800英尺空降拼場大甲媽，就妳九天玄女唯一指定姐妹」笑翻不少網友。
而「九天玄女唯一指定姐妹」到底是誰？原來，是擅長於扮演各式各樣角色的網紅阿翰，4月13日時阿翰將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，替別人算命，號稱自己是「全台灣九天玄女唯一指定姊妹」，影片中算命並非使用鳥卦、塔羅牌等一般算命，而是使用爆米花「天女散花」的法術，恭請九天玄女駕到，意外再創爆紅巔峰。
只見影片當中，阿翰飾演的廖麗芳算命師先是請客人將玉米以及鹽灑進平底鍋當中，接著不斷喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」接著隨著爆米花開始炸出，阿翰透露「九天玄女已經在附近了，法力無邊，天機不可洩漏之玄妙幻法，有沒有看過這樣的算命？全台灣就只有我！讚嘆九天玄女，感謝九天玄女之『天女散花』」。
接著就開始替信眾算命，超無俚頭的影片內容笑翻網友，短短五天就吸引超過250萬人觀看，不少人紛紛表示「唯一支持九天玄女指定姐妹！太神啦」、「那個不好意思，請問哪邊能預約算命？」、「這是來拚場大甲媽的嗎XD，太好笑啦」、「我真的笑到肚子好痛，阿翰太有才」、「阿翰太強啦！我腦海都是800英尺！500英尺！降落！降落！」、「降落那邊太好笑」、「九天玄女的味道超好笑」、「笑瘋，這個真的會紅.....降落！降落！」、「想跟大甲媽拼場就說啊XD九天玄女用這麼特別的方式降落真的笑死www」。
而更有趣的是，不少網友發現片段中，九天玄女降臨的位置在「中華路二段55號」，仔細一查發現有一家當舖真的就在這個地址，不少人湧進該當舖Google評價表示「九天玄女降落地！朝聖！朝聖！」、「那個爆米花有甜的口味嗎？」、「九天玄女唯一指定姐妹算命地！跪求預約」、「請問如何預約廖麗芳？」、「被當舖耽誤的九天玄女指定姐妹」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。