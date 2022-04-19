楊小黎欠債被迫清水溝  沼氣熏到雙眼睜不開

金鐘視后楊小黎在客家電視劇《船到橋頭不會直》裡，飾演一位運氣極差的魯蛇，為了還債異想天開想選里長A錢，沒想到錢還沒入口袋，先得里民服務幫忙清水溝。楊小黎表示，原本以為只是站在路邊清就好，一到現場發現水溝蓋已經打開來了，她笑說當下彷彿女漢子上身，二話不說立刻爬進水溝，瞬間只剩半顆頭露在外面，眼睛也被沼氣熏到睜不開，完全不用演就超有臨場感！





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▲楊小黎（左）與飾演里長的爸爸謝其文 飾，全副武裝清水溝。（圖／客家電視台提供）

▲楊小黎在新戲裡化身女漢子清水溝。（圖／客家電視台提供）

▲楊小黎被水溝裡沼氣沖天熏到雙眼睜不開 。（圖／客家電視台提供）

由於水溝就在大馬路邊，楊小黎還要忍受汽機車帶來的灰塵及廢氣臭味，不明究裡的路人經過，還以為真的有人在清水溝。楊小黎表示，之前在友台外景節目曾經體驗清過水溝，不過這次情況比較特別，水溝極深、裡面還有混濁流水，工作人員得在底部設置木箱讓她踩著，頭才能超出水溝蓋演戲。此外，為了反覆撈出水溝裡大量的垃圾，手還因此拉傷，讓她直呼里長實在不好當。





楊小黎表示，主持外景節目近兩年以來，發現許多台灣最美的人事物，也拜訪不少認真的里長並聆聽他們的心路歷程。這次有機會在《船到橋頭不會直》劇中，把里長們的酸甜苦辣透過劇情呈現，讓她感到很開心。她也希望透過戲劇告訴大家，就算船到橋頭不會直，也要秉持一顆善良的心去面對。楊小黎笑說，就像當年本來打算要離開演藝圈，後來憑著樂觀與不放棄，接下《台北歌手》後獲得金鐘肯定、也證明自己的努力都是值得的！本劇4/11起週一至週四晚間10點在客家電視頻道播出。





▲楊小黎（中）到貢寮體驗海女生活。（圖／三立提供）

而楊小黎在三立台灣台19日播出的《在台灣的故事》，前往台灣最東邊的馬崗漁村，體驗海女生活，笑說自己是韓劇女主角，要在貢寮上演「馬崗村恰恰恰」。但其實馬崗多年前遇到財團要求居民拆屋還地，居住正義問題引起社會大眾重視，好在後來吸引了外地來的新移民，把馬崗視為新故鄉，團結全村的力量，暫時保存下來。甚至還訓練海女阿嬤成為導覽員發展觀光，楊小黎這次就特別去體驗海女生活，在海岸邊採紫菜。





楊小黎說對於海女的印象就是濟州島潛水採珍珠的樣子，要很會憋氣，但其實馬崗的海女要蹲在海岸礁石上挖紫菜、撿海帶，是一個很危險的職業，一不小心沒注意就會被海浪沖入海裡，資深海女還教她千萬不能背對海浪，要注意海的變化。楊小黎沒多久就腳麻腿痠，在體驗海女生活後說：「一碗紫菜蛋花湯不過才30元，但其實付出的辛苦與危險遠遠超過這個價值。」



