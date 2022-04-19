九天玄女「唯一姐妹」太夯！爆紅等了4年 成功降落台灣
九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，在過去一週成為話題人物，刷新阿翰個人的三頻道最新成績，而這也是阿翰算命阿姨角色系列睽違4年之久回歸，結果一夕爆紅，洗腦的台詞讓人看過影片之後都忍不住跟著唸出來，不論在何處都能見到其身影，除了藝人、政客朝聖、公家機關、品牌都紛紛跟進蹭熱度，可以說是阿翰角色扮演以來新一波高峰，成功降落台灣。
網紅阿翰在日前發布最新影片，扮演算命阿姨廖麗芳，號稱自己是「九天玄女唯一指定姐妹」，請客人將玉米以及鹽灑進平底鍋當中，接著不斷喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」接著隨著爆米花開始炸出，阿翰透露「九天玄女已經在附近了，法力無邊，天機不可洩漏之玄妙幻法，有沒有看過這樣的算命？全台灣就只有我！讚嘆九天玄女，感謝九天玄女之『天女散花』」。
影片在短短五天之內吸引了超過三百萬人轉傳觀看，阿翰又驚又喜，在臉書發出感謝文表示「算命阿姨這次隔了四年再度復出，三個平台都破紀錄，覺得很意外，真的謝謝大家，另外造成中華路二段55號的困擾，廖麗芳老師實在粉拍謝！如果有緣可以追蹤我的YouTube、IG，成為九天玄女的唯一指定姊妹哦」！
而該影片不僅引來許多藝人、政客紛紛表示「真的太好笑，已成為粉絲」；文化部也利用阿翰扮演的廖麗芳老師製作畫像文宣來宣傳政策；品牌宜家家居IKEA更是在臉書上貼出平底鍋商品逗趣表示「一把玉米、一把鹽、鍋具自己準備」跟上九天玄女唯一指定姐妹的風潮，成功打響話題。
至於在影片中被點名降落位置的「中華路二段55號」是一間名為「和平當舖」的店家，也因應被點名爆紅，老闆出面接受媒體訪問表示「19日上午11點開始將發放一百份爆米花，只要打卡就能領取，一百份發完為止」，讓不少網友大讚老闆懂做生意。沒想到此次阿翰算命阿姨系列睽違四年再出發，就創下新一波流量高峰，九天玄女可以說是成功降落在台灣人心中，也讓人期待廖麗芳老師再出擊。（編輯：張嘉哲）